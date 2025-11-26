Presti en disponibilidad sin perder el rango militar

Tras la ceremonia de Entrega de Sables que encabezó Javier Milei en el salón Blanco de Casa Rosada, una importante voz del entorno del teniente general Carlos Presti confirmó que pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir al Poder Ejecutivo.

Presti pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas, indicaron a NA.

Desde el entorno del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.

Tras recibir la condecoración que formaliza el ascenso en el Salón Blanco de Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa desfiló por el primer piso del Palacio de Gobierno para reunirse con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en el primer piso.

“Tiene muchísima experiencia y es experto en el tema por eso fue elegido. Me parece una estupidez lo que se plantea”, sostuvo un funcionario. Lo cierto es que la aclaración llega luego de que varios referentes castrenses reclamaran la necesidad de que dé un paso al costado de la fuerza que lidera.

A raíz del anuncio, el ex ministro de Defensa Julio Martínez pidió reclamó el retiro de las Fuerzas Armadas al sostener que “hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones”.

Aún no está prevista la jura del futuro funcionario que, segúndejaron trascender fuentes oficiales, tendrá lugar pasado el 10 de diciembre.