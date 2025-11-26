Presti en disponibilidad sin perder el rango militar

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la ceremonia de Entrega de Sables que encabezó Javier Milei en el salón Blanco de Casa Rosada, una importante voz del entorno del teniente general Carlos Presti confirmó que pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir al Poder Ejecutivo.
Presti pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas, indicaron a NA.
Desde el entorno del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.
Tras recibir la condecoración que formaliza el ascenso en el Salón Blanco de Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa desfiló por el primer piso del Palacio de Gobierno para reunirse con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en el primer piso.
“Tiene muchísima experiencia y es experto en el tema por eso fue elegido. Me parece una estupidez lo que se plantea”, sostuvo un funcionario. Lo cierto es que la aclaración llega luego de que varios referentes castrenses reclamaran la necesidad de que dé un paso al costado de la fuerza que lidera.
A raíz del anuncio, el ex ministro de Defensa Julio Martínez pidió reclamó el retiro de las Fuerzas Armadas al sostener que “hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones”.
LE PUEDE INTERESAR
Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado
LE PUEDE INTERESAR
Otras dos entidades se sumaron a los cuestionamientos
Aún no está prevista la jura del futuro funcionario que, segúndejaron trascender fuentes oficiales, tendrá lugar pasado el 10 de diciembre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí