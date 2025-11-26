Piden el arreglo de las calles en 49 de 27 a 29

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los alrededores del Hospital Italiano tienen las calles destruidas. En 49 entre 27 y 29 los vehículos tienen que hacer malabares y maniobras bruscas para atravesar el pavimento que está lleno de pozos.
Por esa zona hay una intensa circulación de ambulancias que llegan o salen del hospital ubicado en la manzana de 29 a 30 y de 51 a 50.
Ante esa situación los vecinos pidieron una pronta reparación de las calles por las consecuencias que generan en los vehículos que transitan por esas calles.
Los pozos son cada vez más anchos y profundos, por lo que muchos vehículos rompieron el tren delantero, entre otras consecuencias.
Además de los pozos, el pavimento se observa desgastado, con el material granulado desperdigado, lo que a veces genera que se transformen en proyectiles que impactan en las viviendas de las cuadras afectadas.
También se quejaron en el barrio porque hace varios años que se han hecho “parches” a la calle, lo que genera que haya pozos y desniveles. “Esperamos que de una buena vez se hagan una obra en serio de esas calles, para que dure la solución”, dijo un vecino que habló con este diario.
LE PUEDE INTERESAR
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
LE PUEDE INTERESAR
Nuevos agrimensores matriculados en la Región
Los días de lluvias la situación se torna más complicada, ya que el agua tapa los pozos y muchos caen en lo que los frentistas denominan “trampas que rompen autos”.
A los costados, ante la falta de un buen sistema de desagüe se acumula agua servida que genera un fuerte olor nauseabundo, explicaron los frentistas de ese barrio.
Además, apuntaron que desde hace meses hay un pozo en la esquina de 30 y 50, en una de las salidas directas de las ambulancias del Hospital Italiano.
Aseguran que ya hicieron numerosos reclamos al 147 de la Municipalidad de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí