La Ciudad |Inmediaciones del hospital italiano

Piden el arreglo de las calles en 49 de 27 a 29

así está la calle 49, a una cuadra del hospital italiano / el dia

26 de Noviembre de 2025 | 02:46
Los alrededores del Hospital Italiano tienen las calles destruidas. En 49 entre 27 y 29 los vehículos tienen que hacer malabares y maniobras bruscas para atravesar el pavimento que está lleno de pozos.

Por esa zona hay una intensa circulación de ambulancias que llegan o salen del hospital ubicado en la manzana de 29 a 30 y de 51 a 50.

Ante esa situación los vecinos pidieron una pronta reparación de las calles por las consecuencias que generan en los vehículos que transitan por esas calles.

Los pozos son cada vez más anchos y profundos, por lo que muchos vehículos rompieron el tren delantero, entre otras consecuencias.

Además de los pozos, el pavimento se observa desgastado, con el material granulado desperdigado, lo que a veces genera que se transformen en proyectiles que impactan en las viviendas de las cuadras afectadas.

También se quejaron en el barrio porque hace varios años que se han hecho “parches” a la calle, lo que genera que haya pozos y desniveles. “Esperamos que de una buena vez se hagan una obra en serio de esas calles, para que dure la solución”, dijo un vecino que habló con este diario.

Los días de lluvias la situación se torna más complicada, ya que el agua tapa los pozos y muchos caen en lo que los frentistas denominan “trampas que rompen autos”.

A los costados, ante la falta de un buen sistema de desagüe se acumula agua servida que genera un fuerte olor nauseabundo, explicaron los frentistas de ese barrio.

Además, apuntaron que desde hace meses hay un pozo en la esquina de 30 y 50, en una de las salidas directas de las ambulancias del Hospital Italiano.

Aseguran que ya hicieron numerosos reclamos al 147 de la Municipalidad de La Plata.

 

