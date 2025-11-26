Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El ministro del interior viajó a misiones

Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos

Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
26 de Noviembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó ayer en Misiones al gobernador Hugo Passalacqua para negociar apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas que planea la gestión de Javier Milei, mientras que el mandatario provincial le planteó varios reclamos.

El encuentro se desarrolló al mediodía en la Residencia del Gobernador de Misiones, en Posadas, como parte de la ronda de diálogo que Santilli viene manteniendo desde hace semanas con diferentes mandatarios provinciales.

“Los dos se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia, y a lo largo y ancho del país. También, dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso acompañe la Ley de Presupuesto 2026”, indicó el Ministerio del Interior.

Tampoco faltó, en su paso por Misiones, la reunión de Santilli con Carlos Rovira, el referente del Frente Renovador de la Concordia y jefe político de los gobernadores de ese espacio.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada, según adelantaron fuentes oficiales.

Los pedidos del Gobernador

Por su parte, Passalacqua destacó desde sus redes sociales que se buscará “avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones”.

LE PUEDE INTERESAR

Presti en disponibilidad sin perder el rango militar

LE PUEDE INTERESAR

Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado

“En particular, planteamos la necesidad de que se nos facilite el financiamiento de CAF para la línea de 132 kV San Isidro-Alem-Oberá; la inclusión en el Presupuesto 2026 de los aportes y remanentes del Tesoro Nacional”, comenzó, al enumerar los pedidos que le hizo al funcionario nacional.

También dijo que le solicitó “la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas” y el pago de “la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que se acumula desde 2017 y genera un problema a nuestras cuentas públicas; y la deuda de Nación con la Provincia derivada del consenso fiscal”.

“Además, abordamos temas vinculados al agro y la producción, junto a los pedidos ya detallados por los gobernadores del Norte Grande en nuestra última asamblea. Agradezco al ministro por su visita. Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país”, cerró Passalacqua.

Santilli se acerca así al cierre de la primera ronda de encuentros gobernadores, ya que sólo le resta verse con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA), con lo cual completaría la ronda con los 20 mandatarios que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, trabado en comisión por falta de acuerdo en el Concejo

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque

Rivales del “poder” en el horizonte

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado
Últimas noticias de Política y Economía

Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión

El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

“El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Información General
Sarampión: un nuevo brote enciende las alarmas
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Deportes
Rivales del “poder” en el horizonte
“El secreto es la unión del grupo”
Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla