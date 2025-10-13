El Tiburón volvió a ganar y sueña con la permanencia

Aldosivi derrotó 2-0 a Huracán en el estadio José María Minella y volvió a adelantar a San Martín en la tabla anual al sumar tres puntos importantes en la lucha por el descenso a la Primera Nacional.

Los goles para el conjunto marplatense los convirtieron el delantero Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo, y Giuliano Cerato, a los 48’ del complemento.

En el arranque del partido, el palo le negó la posibilidad al elenco dirigido por Frank Kudelka de adelantarse en el encuentro. Rodrigo Cabral le ganó el duelo a Jorge Carranza, pero el balón se estrelló en el poste derecho del guardameta.

A los 16 minutos, el Tiburón puso el 1-0 con un contragolpe letal. Serrago metió un gran pase filtrado para la proyección de De La Vega, quien sutilmente asistió a Guzmán para la apertura del marcador.

Aldosivi supo aguantar las arremetidas de Huracán en el complemento y dio el golpe final sobre el cierre del duelo para sentenciar la victoria de la mano de Cerato.