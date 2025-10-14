Abogado golpeó a una jubilada en Quilmes durante una visita de campaña de Diego Santilli

Un militante de La Libertad Avanza (LLA) agredió a una mujer jubilada en el centro de Quilmes durante una actividad de campaña del primer candidato a diputado nacional por ese espacio, Diego Santilli. La agresión, que fue grabada en video, ocurrió en las inmediaciones de una confitería ubicada en las calles Paz y Rivadavia.

El violento episodio se desarrolló mientras la mujer, identificada como Mabel por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se manifestaba de forma pacífica en contra de la lista de LLA sobre la vereda de enfrente del local donde estaba Santilli. En las imágenes se observa cómo un hombre, identificado como Juan Gil, cruza la calle y, luego de gritarle "Andate a Cuba, hija de puta", le propina una fuerte cachetada a la víctima.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció el hecho y compartió el video en redes sociales, repudiando la inacción de Santilli ante la agresión. "La que te faltaba. De pegarle a una jubilada no se vuelve", comenzó su descargo la intendenta.

Mendoza continuó su crítica señalando que el agresor, a quien identificó como el abogado Juan Gil, salió del bar y cruzó la calle al grito de "zurda, te voy a cagar a trompadas" para golpear a la mujer. La intendenta aseguró que Mabel está siendo atendida en el dispensario municipal.

La jefa comunal cuestionó a Santilli sobre el episodio de violencia y sobre sus supuestos "vínculos narcos y con estafadores como Cositorto", aludiendo a la financiación de una campaña. El militante se encuentra a disposición de las autoridades tras la denuncia pública.

Por su parte el Colegio de Abogados de Quilmes (CAQ) repudió mediante un comunicado, los hechos de violencia de público conocimiento que involucran a un abogado matriculado.



"Este accionar no representa los valores ni la conducta de las y los profesionales del CAQ. Ratificamos nuestra lucha contra toda forma de violencia, especialmente la violencia por razones de género", señalaron.

El agresor fue parte del esquema libertario que compitió por la conducción del Colegio de Abogados de Quilmes bajo el sello de La Púrpura, la agrupación de profesionales de La Libertad Avanza que lidera el funcionario de Economía Alejandro Speroni, cercano a Sebastián Pareja.