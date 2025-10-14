Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado

Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado
14 de Octubre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

Se completó la segunda etapa de la obra integral en avenida 60 entre 137 y 143 que incluyó readecuación hidráulica, reducción de la rambla central, pavimentación, modernización del alumbrado e implementación de “onda verde” para mejorar la circulación vehicular.

Los trabajos en esta importante zona de Los Hornos forman parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y corresponden a la segunda etapa de una intervención que ya se concretó en el tramo entre 131 y 137 y que alcanzará el segmento entre las calles 146 y 167 en una tercera y última fase de ejecución.

La gestión municipal incluyó el recambio de cañerías de desagüe pluvial, la instalación de nuevos sumideros para una mejor captación del agua, la readecuación de una alcantarilla para optimizar el sistema de drenaje en toda la zona, nueva pavimentación y la correspondiente demarcación horizontal.

Además, contempló la reducción del ancho de la rambla central a 2,5 metros con el fin de incorporar un carril más de circulación de manera de contar con dos carriles por sentido y un carril adicional destinado al estacionamiento, y tareas de paisajismo y forestación en la rambla para mejorar el entorno urbano.

Finalmente, con el fin de lograr una circulación más fluida y eficiente, se instalaron previamente dos nuevos cruces semaforizados en 133 y 135 y se ajustó el sistema bajo el concepto de “onda verde”, mientras que para optimizar la visibilidad nocturna y la seguridad se reemplazarán y modernizarán las luminarias existentes.

LAS OBRAS EN CALLES Y EDIFICIOS EDUCATIVOS

En la localidad de Los Hornos, el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano de la Municipalidad de La Plata incluye la ejecución de casi 300 nuevas calles, 71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra con tareas de mejorado.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave

LE PUEDE INTERESAR

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

Por otro lado, en la primera etapa del plan Escuelas en Obra se mejoraron las condiciones edilicias del Jardín de Infantes N°972, las escuelas primarias N°72, N°28, N°83 y provincial municipal N° 2 Extensión Los Hornos y las escuelas secundarias N°49, N°3, N°53 y de Adultos N°456. 

Finalmente, en la segunda instancia de la iniciativa se concretarán obras en los jardines de infantes N°904, N°963, N°986 y N°1, las escuelas secundarias N°51, N°53 y N°3, las escuelas primarias N°28 y N°116 y la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N°2.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
Últimas noticias de La Ciudad

Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

14/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Más caos en Gimnasia, nuevo paro docente y otra reunión de Milei con Trump
Deportes
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla