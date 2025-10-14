Alarma en Quilmes Oeste por incendios presuntamente provocados por vecino

Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Un incendio ocurrido anoche en la intersección de Juan B. Justo y Cuelli, en Quilmes Oeste, desató la alarma entre los vecinos. Ellos denunciaron que el fuego fue provocado por un residente con aparentes problemas de salud mental, lo que generó gran preocupación en la zona.
El incidente se registró a las 23:01 horas de ayer, activando el protocolo de incendio en finca, según el reporte del Centro de Emergencias Quilmes. Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Quilmes para controlar las llamas.
Según el relato de los lugareños, este es el segundo incidente en meses provocado por el mismo sujeto. Una vez controlado el fuego, personal del SAME (Servicio de Asistencia Médica de Emergencia) intervino. Ellos procedieron al traslado del vecino que provocó las llamas a un centro de salud con un presunto brote psiquiátrico.
La situación subraya la necesidad de abordar el problema de salud mental que padece el vecino para garantizar la seguridad de la barriada de Quilmes Oeste.
