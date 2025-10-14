¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo

Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
El FMI ahora cree que Argentina cerrará este año con un crecimiento económico menor al proyectado
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Plomo y miedo en Berisso: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones en San Juan
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
VIDEO.- Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Abogado golpeó a una jubilada en Quilmes durante una visita de campaña de Diego Santilli
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se impuso al estonio Mark Lajal en un intenso partido que duró casi tres horas
Escuchar esta nota
El tenista platense Tomás Etcheverry metió un triunfazo en su regreso al circuito. Consiguió una gran victoria en su debut en el ATP 250 de Estocolmo, luego de superar al estonio Mark Lajal en un intenso partido de casi tres horas.
El actual número 63 del ranking mundial, se impuso por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 para meterse en la segunda ronda del certamen sueco, demostrando una clara recuperación tras la lesión que lo obligó a bajarse de los torneos de Beijing y Shanghái.
El inicio del encuentro fue complicado para el platense, que comenzó en desventaja tras un quiebre temprano del estonio. Sin embargo, Etcheverry supo reaccionar a tiempo, emparejó el marcador y se quedó con el primer set en el tiebreak.
En la segunda manga, la historia se repitió: ambos mantuvieron un alto nivel y debieron definir nuevamente en el desempate, donde Lajal logró igualar el partido con un ajustado 7-6(5).
Ya en el tercer parcial, el argentino parecía condenado al desgaste tras un inicio adverso (0-3), pero su mentalidad y potencia con el drive le permitieron remontar de forma contundente. Etcheverry ganó seis juegos consecutivos para sellar el triunfo por 6-3, asegurando su pase a la siguiente instancia y mostrando señales claras de su mejor versión.
El pupilo de Carlos Berlocq exhibió madurez en los momentos clave y volvió a desplegar el tenis agresivo que lo llevó a ser número 27 del mundo en febrero de 2024.
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
Más allá de su avance en el torneo, el principal objetivo de Etcheverry es llegar con ritmo y sin molestias físicas a los cuartos de final de la Copa Davis, donde Argentina enfrentará a Alemania en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.
Su próximo rival en Estocolmo será el serbio Miomir Kecmanovic, quien derrotó al francés Alexandre Muller en su debut.
Además, el otro argentino presente en el cuadro principal, Camilo Ugo Carabelli, octavo favorito del certamen, debutará mañana frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic.
Todos los partidos de la jornada del ATP de Estocolmo:
Tomás Etcheverry a Mark Lajal: 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.
Kamil Majchrzak a Filip Misolic: 6-2 y 6-2.
Nicolai Budkov Kjær - Marin Cilic.
Elias Ymer - Mikael Ymer.
Matteo Berrettini - Giulio Zeppieri.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí