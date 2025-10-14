Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
Los vecinos de la zona de 68 y 29 viven días de miedo y tensión. Desde hace semanas, un grupo de adolescentes y un hombre mayor -que, según denuncian los habitantes del barrio, habría estado involucrado tiempo atrás en un ataque con arma blanca en una estación de servicio- estarían protagonizando hechos violentos que tienen en vilo a toda la cuadra.
“Anoche fue un caos de gritos, piedras y amenazas de muerte. Patearon portones y destrozaron cosas. Nadie duerme tranquilo”, contó una vecina que pidió mantener su identidad en reserva. Según los relatos, el grupo se reúne frente a una vivienda identificada por los vecinos como el punto de conflicto. Desde allí, se escuchan insultos, ruidos y disturbios que se repiten casi todas las noches.
Los hechos ya fueron denunciados en varias oportunidades al 911, pero los vecinos aseguran que las respuestas son insuficientes.
Las agresiones ya alcanzaron a varios vecinos que intentaron frenar los incidentes o simplemente salir de sus casas. Algunos sufrieron daños materiales, y otros aseguran haber sido amenazados directamente.
