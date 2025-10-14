Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave

Cómo evitar fraudes online y cuáles son los derechos que protegen a los consumidores platenses

Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
14 de Octubre de 2025 | 12:36

Escuchar esta nota

Con la llegada de una de las fechas comerciales más importantes del año, desde Municipalidad de La Plata se compartió 6 consejos para comprar regalos de manera segura, evitar fraudes online y conocer los derechos que protegen a los consumidores.

Estas son las 6 sugerencias de la Comuna:

1- Entre los principales consejos de la Dirección General de Defensa del Consumidor se encuentran el de hacer compras únicamente en sitios web oficiales y protegidos, cuyas direcciones comiencen con “https://”. 

LE PUEDE INTERESAR

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

LE PUEDE INTERESAR

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

2- También se recomienda tener precaución con páginas que utilizan dominios genéricos, como “.com”, ya que son de uso abierto y pueden ser registrados por cualquier persona, lo que incrementa el riesgo de fraude.

3- Además, se sugiere verificar que el comercio incluya en su sitio datos legales como dirección, CUIT y número de contacto, así como revisar su reputación o buscar referencias previas antes de realizar cualquier operación.

4- En cuanto a las ofertas, se recuerda que son vinculantes para los proveedores, por lo que deben incluir información clara sobre el producto, el precio, el costo de envío y los plazos de entrega. Para mayor respaldo, es útil tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones antes de concretar la compra.

5- También se recomienda chequear que el producto esté efectivamente en stock, así como prestar atención al costo financiero total y a los cargos adicionales para conocer el valor final que se pagará. Contar con estos datos documentados puede ser de gran utilidad ante cualquier reclamo.

6- Además, desde el área municipal recuerdan que todos los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de seis meses y que los consumidores tienen derecho a ejercer el “botón de arrepentimiento” dentro de los 10 días posteriores a la compra o a la recepción del producto, lo que ocurra último. En estos casos, los gastos de devolución corren por cuenta del proveedor.

CONTRA LAS CIBERESTAFAS

Frente al aumento de las compras online durante fechas comerciales como el Día de la Madre, la Comuna también insiste en la necesidad de tomar recaudos para evitar fraudes digitales.

Una de las principales recomendaciones es evitar ingresar a enlaces que lleguen por correo electrónico, redes sociales o mensajes si no provienen de fuentes confiables. En caso de comprar a través de redes, es fundamental asegurarse de que se trate de perfiles oficiales, verificando elementos como el tilde azul, publicaciones anteriores y comentarios reales de otros usuarios.

Desde la dirección, a su vez, advierten sobre el riesgo de compartir información sensible: nunca se deben proporcionar claves, contraseñas ni códigos de seguridad, y si durante la operación el vendedor solicita datos que no son necesarios o el contacto parece sospechoso, se debe cortar la comunicación y recurrir a un canal oficial.

Asimismo, se desaconseja dejar consultas o reclamos de forma pública en redes sociales, ya que esto puede facilitar que estafadores se hagan pasar por personal de atención al cliente para obtener información personal.

Para más información o para realizar un reclamo, los consumidores pueden ingresar a www.defensaconsumidor.laplata.gob.ar o acercarse personalmente a la Dirección General de Defensa al Consumidor, ubicada en calle 11 N° 1079.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
Últimas noticias de La Ciudad

Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

14/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Más caos en Gimnasia, nuevo paro docente y otra reunión de Milei con Trump
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Deportes
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla