Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Plomo y miedo en Berisso: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones en San Juan
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
VIDEO.- Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cómo evitar fraudes online y cuáles son los derechos que protegen a los consumidores platenses
Escuchar esta nota
Con la llegada de una de las fechas comerciales más importantes del año, desde Municipalidad de La Plata se compartió 6 consejos para comprar regalos de manera segura, evitar fraudes online y conocer los derechos que protegen a los consumidores.
Estas son las 6 sugerencias de la Comuna:
1- Entre los principales consejos de la Dirección General de Defensa del Consumidor se encuentran el de hacer compras únicamente en sitios web oficiales y protegidos, cuyas direcciones comiencen con “https://”.
LE PUEDE INTERESAR
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
2- También se recomienda tener precaución con páginas que utilizan dominios genéricos, como “.com”, ya que son de uso abierto y pueden ser registrados por cualquier persona, lo que incrementa el riesgo de fraude.
3- Además, se sugiere verificar que el comercio incluya en su sitio datos legales como dirección, CUIT y número de contacto, así como revisar su reputación o buscar referencias previas antes de realizar cualquier operación.
4- En cuanto a las ofertas, se recuerda que son vinculantes para los proveedores, por lo que deben incluir información clara sobre el producto, el precio, el costo de envío y los plazos de entrega. Para mayor respaldo, es útil tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones antes de concretar la compra.
5- También se recomienda chequear que el producto esté efectivamente en stock, así como prestar atención al costo financiero total y a los cargos adicionales para conocer el valor final que se pagará. Contar con estos datos documentados puede ser de gran utilidad ante cualquier reclamo.
6- Además, desde el área municipal recuerdan que todos los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de seis meses y que los consumidores tienen derecho a ejercer el “botón de arrepentimiento” dentro de los 10 días posteriores a la compra o a la recepción del producto, lo que ocurra último. En estos casos, los gastos de devolución corren por cuenta del proveedor.
Frente al aumento de las compras online durante fechas comerciales como el Día de la Madre, la Comuna también insiste en la necesidad de tomar recaudos para evitar fraudes digitales.
Una de las principales recomendaciones es evitar ingresar a enlaces que lleguen por correo electrónico, redes sociales o mensajes si no provienen de fuentes confiables. En caso de comprar a través de redes, es fundamental asegurarse de que se trate de perfiles oficiales, verificando elementos como el tilde azul, publicaciones anteriores y comentarios reales de otros usuarios.
Desde la dirección, a su vez, advierten sobre el riesgo de compartir información sensible: nunca se deben proporcionar claves, contraseñas ni códigos de seguridad, y si durante la operación el vendedor solicita datos que no son necesarios o el contacto parece sospechoso, se debe cortar la comunicación y recurrir a un canal oficial.
Asimismo, se desaconseja dejar consultas o reclamos de forma pública en redes sociales, ya que esto puede facilitar que estafadores se hagan pasar por personal de atención al cliente para obtener información personal.
Para más información o para realizar un reclamo, los consumidores pueden ingresar a www.defensaconsumidor.laplata.gob.ar o acercarse personalmente a la Dirección General de Defensa al Consumidor, ubicada en calle 11 N° 1079.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí