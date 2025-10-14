Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza

14 de Octubre de 2025 | 12:00

Nancy Pazos estuvo en el ojo de la polémica durante el fin de semana tras protagonizar un baile sensual en una fiesta de la comunidad LGBT el pasado sábado 11 de octubre, algo que generó múltiples reacciones en las diversas redes sociales.

Uno de ellos fue Roberto Piazza, quien fulminó a la periodista en un comentario que dejó en una cuenta que replicó el video: “Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maionara, da pena”.

En una reciente entrevista con Los Profesionales de Siempre (Canal 9), la periodista reaccionó a los comentarios del diseñador y analizó que se trata de un ataque por sus diferentes posturas políticas. 

“Da pena su comentario. Me lo tomo como de quien viene, me da lástima. El conservadurismo interno es muy loco, los anti putos que vienen de la propia comunidad… Por ahí tiene que ver con su fanatismo ideológico, me da la sensación de que viene por ahí”, opinó Pazos.

"Fui a Pop Hereje, que es la fiesta más top de la comunidad LGBTQ+, porque me invitaron y porque estamos en un momento de muchísimo retroceso respecto al derecho de las minorías. Es una puesta política y ese baile desenfrenado, rescatando que no nos van a robar la alegría, también fue una puesta política", reflexionó. 

La periodista hizo énfasis en la postura política del diseñador, reconocido abiertamente como libertario: “Y quizás Piazza reacciona desde ese lugar también”.  

“Yo no le estaría exigiendo a Piazza que ha tenido una vida muy dura, que en su momento trató de exorcizar con un libro, etc. Yo tengo piedad ante las víctimas, él es una víctima y justamente creo que en realidad en el fondo es insólito, pero su discurso termina representando lo peor de esa familia que dejó de él, ¿no? Entonces, me parece que a veces uno termina insólitamente repitiendo los modelos de aquel que te hizo mal. Pero bueno, es un tema de él con su terapeuta o con quien sea”, cerró filosa.

