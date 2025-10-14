La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

En estos días se detectó en supermercados de Uruguay la presencia de arañas de los bananos, una de las especies arácnidas más venenosas. Por eso, la Licenciada Sandra González, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explicó qué posibilidades existen de que llegue a nuestra región y sobre qué otras especies tenemos que prestar atención.

Las arañas del género Phoneutria, conocidas vulgarmente como “araña de los bananos” o “armadeira”, son originarias de Brasil pero su hábitat se extendió hasta el norte de nuestro país. Se la encuentra en selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica, en cultivos de bananas, ocultas en cortezas, troncos y en otros refugios que le brinden oscuridad.

En nuestra ciudad hay registros de hace muchos años cuando las bananas se transportaban directamente en forma de “cachos” al mercado regional, lo cual favorecía la presencia de las arañas y los accidentes al cargarlos directamente sobre los hombros. Actualmente las bananas se comercializan en cajas, lo cual reduce muchísimo el riesgo de traslado de las mismas y de sus picaduras. Estos accidentes para nuestra región tienen muy baja probabilidad y debemos considerar también que el stress del transporte, sumado al cambio de las condiciones climáticas y de su alimentación contribuiría a que el veneno no sea tan potente como en su zona de origen.

Cómo es la "araña e los bananos"

Son arañas que no construyen tela, son errantes, cazadoras nocturnas. Se alimentan de insectos, y pequeños vertebrados. El tamaño de su cuerpo es de alrededor de 3 a 4,5 cm, con las patas extendidas alrededor de 13-15 cm. La coloración es marrón, con manchas oscuras y claras. Tienen quelíceros robustos de color rojizo. Habitan zonas selváticas, y son comunes en los cultivos de bananos.

Como todas las arañas, tienen veneno que utilizan para alimentarse; en este caso presentan veneno de tipo neurotóxico, y su conducta es bastante agresiva, pero solo producen accidentes al sentirse en peligro. Adoptan una actitud amenazante levantando los dos primeros pares de patas, exhibiendo sus grandes quelíceros, y son capaces de saltar. En caso de picadura, ésta no pasa desapercibida, ya que es muy dolorosa y sus grandes quelíceros dejan marcas en la piel.

La rápida identificación del accidente, permite el acceso a su tratamiento y al eventual uso del suero específico. La especie que causa más accidentes es Phoneutria nigriventer, por sus hábitos más vinculados a los cultivos. Ante la picadura es importante capturar al ejemplar o al menos tomar una fotografía del arácnido para facilitar así el diagnóstico y tratamiento.

Es importante destacar que nuestro país cuenta con el suero específico que se produce en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) ANLIS-Malbrán, sólo necesario en pocos casos. Ante la ocurrencia de una picadura en el territorio de la provincia de Buenos Aires, comunicarse al Centro Provincial de referencia en Toxicología (CEPROTOX), las 24hs. los 365 días del año al 0 800 222 9911

Otras arañas peligrosas en Argentina

Latrodectus sp: Nombre vulgar: “viuda negra” “araña del lino” “rastrojera”

Arañas pequeñas negras con manchas rojas o pardo rojizas. En su parte ventral destaca una mancha en forma de reloj de arena. Se las puede encontrar entre piedras, en bordes de caminos, habitando cuevas abandonadas de otros animales, en las plantaciones de trigo, lino, entre arbustos y gramíneas, muy ocasionalmente dentro de las viviendas. Son pequeñas, la hembra de mayor tamaño (8 a 15 mm) que el macho (3 a 6 mm). En Argentina habitan siete especies, distribuidas por casi todo el territorio, no existiendo registro para nuestra ciudad. Sus ocho ojos se agrupan en dos filas de cuatro. No son agresivas y las picaduras se producen por sentirse amenazadas. Su veneno es neurotóxico, potencialmente letal. Cabe agregar que los accidentes no suelen ser graves, y es muy baja la mortalidad. Hay suero específico.

Loxosceles sp: Nombre vulgar: “araña violinista” “araña de los cuadros” “araña marrón”

Araña domiciliaria de color marrón (prosoma y patas) con la parte posterior marrón grisáceo (opistosoma). Destaca en la parte dorsal del prosoma una mancha más oscura en forma de violín. Son de hábitos nocturnos, tejen telas irregulares detrás de cuadros, en grietas de paredes, armarios, etc. En las viviendas pueden buscar refugio en calzado en desuso, ropa, leña, etc. En el peridomicilio, las encontramos en refugios no expuestos al sol (grietas, bajo piedras, troncos, ladrillos, etc) No son agresivas y las picaduras se producen por sentirse amenazadas. En Argentina se distribuyen por todo el territorio, siendo la especie más común Loxosceles laeta. Miden de 7 a 15 mm, los machos algo más pequeños. Tienen 6 ojos, dispuestos de a pares en forma de “V”. Su veneno es necrosante y hemolítico. En caso de sintomatología sistémica puede ser letal, aunque es muy baja la mortalidad. Hay suero específico.

App: ¿es araña o escorpión?

El Laboratorio de Aracnología del CEPAVE (UNLP- CONICET) cuenta con la app móvil ¿es araña o escorpión? Esta aplicación está orientada a toda persona que se interese en la vida de las arañas y de los escorpiones que nos rodean y que comparten nuestro espacio.

Se trata de una aplicación pública y gratuita y tiene como objetivo orientar al usuario en la determinación de arácnidos (araña o escorpión/alacrán) que encuentre y que sepa si es de interés sanitario o no; es decir la peligrosidad que tiene el veneno al ser inoculado a un humano.

Simplemente se envía una foto del “bicho” y el equipo del Laboratorio de Aracnología responderá con la información del “bicho” en cuestión. Además, se puede llevar un registro de las capturas y consultar el “Catálogo de Bichos” incluido en la App.