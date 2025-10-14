Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

Una experta de la UNLP habló sobre las chances de que llegue a nuestra ciudad y dio detalles sobre a qué otras especies hay que prestarle atención

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
14 de Octubre de 2025 | 11:24

Escuchar esta nota

En estos días se detectó en supermercados de Uruguay la presencia de arañas de los bananos, una de las especies arácnidas más venenosas. Por eso, la Licenciada Sandra González, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explicó qué posibilidades existen de que llegue a nuestra región y sobre qué otras especies tenemos que prestar atención.

Las arañas del género Phoneutria, conocidas vulgarmente como “araña de los bananos” o “armadeira”, son originarias de Brasil pero su hábitat se extendió hasta el norte de nuestro país. Se la encuentra en selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica, en cultivos de bananas, ocultas en cortezas, troncos y en otros refugios que le brinden oscuridad. 

En nuestra ciudad hay registros de hace muchos años cuando las bananas se transportaban directamente en forma de “cachos” al mercado regional, lo cual favorecía la presencia de las arañas y los accidentes al cargarlos directamente sobre los hombros. Actualmente las bananas se comercializan en cajas, lo cual reduce muchísimo el riesgo de traslado de las mismas y de sus picaduras. Estos accidentes para nuestra región tienen muy baja probabilidad y debemos considerar también que el stress del transporte, sumado al cambio de las condiciones climáticas y de su alimentación contribuiría a que el veneno no sea tan potente como en su zona de origen.

Cómo es la "araña e los bananos"

Son arañas que no construyen tela, son errantes, cazadoras nocturnas. Se alimentan de insectos, y pequeños vertebrados. El tamaño de su cuerpo es de alrededor de 3 a 4,5 cm, con las patas extendidas alrededor de 13-15 cm. La coloración es marrón, con manchas oscuras y claras. Tienen quelíceros robustos de color rojizo. Habitan zonas selváticas, y son comunes en los cultivos de bananos.

Como todas las arañas, tienen veneno que utilizan para alimentarse; en este caso presentan veneno de tipo neurotóxico, y su conducta es bastante agresiva, pero solo producen accidentes al sentirse en peligro. Adoptan una actitud amenazante levantando los dos primeros pares de patas, exhibiendo sus grandes quelíceros, y son capaces de saltar. En caso de picadura, ésta no pasa desapercibida, ya que es muy dolorosa y sus grandes quelíceros dejan marcas en la piel.

La rápida identificación del accidente, permite  el acceso a su tratamiento y al eventual uso del suero específico. La especie que causa más accidentes es Phoneutria nigriventer, por sus hábitos más vinculados a los cultivos. Ante la picadura es importante capturar al ejemplar o al menos tomar una fotografía del arácnido para facilitar así el diagnóstico y tratamiento.

LE PUEDE INTERESAR

El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km

Es importante destacar que nuestro país cuenta con el suero específico que se produce en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) ANLIS-Malbrán, sólo necesario en pocos casos. Ante la ocurrencia de una picadura en el territorio de la provincia de Buenos Aires, comunicarse al Centro Provincial de referencia en Toxicología (CEPROTOX), las 24hs. los 365 días del año al 0 800 222 9911

Otras arañas peligrosas en Argentina

Latrodectus sp: Nombre vulgar: “viuda negra” “araña del lino” “rastrojera”

Arañas pequeñas negras con manchas rojas o pardo rojizas. En su parte ventral destaca una mancha en forma de reloj de arena. Se las puede encontrar entre piedras, en bordes de caminos, habitando cuevas abandonadas de otros animales, en las plantaciones de trigo, lino, entre arbustos y gramíneas, muy ocasionalmente dentro de las viviendas.  Son pequeñas, la hembra de mayor tamaño (8 a 15 mm) que el macho (3 a 6 mm). En Argentina habitan siete especies, distribuidas por casi todo el territorio, no existiendo registro para nuestra ciudad. Sus ocho ojos se agrupan en dos filas de cuatro. No son agresivas y las picaduras se producen por sentirse amenazadas. Su veneno es neurotóxico, potencialmente letal. Cabe agregar que los accidentes no suelen ser graves, y es muy baja la mortalidad. Hay suero específico.

Loxosceles sp: Nombre vulgar: “araña violinista” “araña de los cuadros” “araña marrón”

Araña domiciliaria de color marrón (prosoma y patas) con la parte posterior marrón grisáceo (opistosoma). Destaca en la parte dorsal del prosoma una mancha más oscura en forma de violín. Son de hábitos nocturnos, tejen telas irregulares detrás de cuadros, en grietas de paredes, armarios, etc. En las viviendas pueden  buscar refugio en calzado en desuso, ropa, leña, etc. En el peridomicilio, las encontramos en refugios no expuestos al sol (grietas, bajo piedras, troncos, ladrillos, etc) No son agresivas y las picaduras se producen por sentirse amenazadas. En Argentina se distribuyen por todo el territorio, siendo la especie más común Loxosceles laeta. Miden de 7 a 15 mm, los machos algo más pequeños. Tienen 6 ojos, dispuestos de a pares en forma de “V”. Su veneno es necrosante y hemolítico. En caso de sintomatología sistémica puede ser letal, aunque es muy baja la mortalidad. Hay suero específico.

App: ¿es araña o escorpión?

El Laboratorio de Aracnología del CEPAVE (UNLP- CONICET) cuenta con la app móvil ¿es araña o escorpión?  Esta aplicación está orientada a toda persona que se interese en la vida de las arañas y de los escorpiones que nos rodean y que comparten nuestro espacio.

Se trata de una aplicación pública y gratuita y tiene como objetivo orientar al usuario en la determinación de arácnidos (araña o escorpión/alacrán) que encuentre y que sepa si es de interés sanitario o no; es decir la peligrosidad que tiene el veneno al ser inoculado a un humano.

Simplemente se envía una foto del “bicho” y el equipo del Laboratorio de Aracnología responderá con la información del “bicho” en cuestión. Además, se puede llevar un registro de las capturas y consultar el “Catálogo de Bichos” incluido en la App.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Últimas noticias de La Ciudad

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP

Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Deportes
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla