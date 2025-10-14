Arde San Lorenzo: El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero

Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Tras el fallo judicial a su favor, el mandatario del Ciclón regresó para retomar sus funciones, pero varios hinchas le arrojaron proyectiles y debió escapar escoltado por la policía
La novela institucional en San Lorenzo, parece no tener fin y sumó un nuevo capítulo luego de que este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido en el cargo de presidente por una medida cautelar de la Justicia, se presentó en la sede de Avenida La Plata para retomar sus funciones y debió escapar en un patrullero por la manifestación de los hinchas.
Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota ante San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas del Ciclón que piden elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.
ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO— TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025
Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión. pic.twitter.com/E0AB5OUD6K
En un principio, solamente eran unos pocos los socios y fanáticos del conjunto de Boedo quienes disparaban con insultos al mandatario. Sin embargo, con el correr de las horas el grupo de hinchas fue creciendo y comenzaron a arrojarle proyectiles. Además, varios de ellos quisieron ingresar al recinto ubicado en Avenida La Plata de manera violenta.
El operativo se desplegó para garantizar la seguridad del dirigente, cuya figura genera divisiones tanto dentro de la Comisión Directiva como entre los socios. Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control total del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de Comisión Directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.
No obstante, la cantidad de manifestantes que se hicieron presentes en la sede para expresar su malestar hacia Moretti generaron que el presidente deba ser escoltado por la policía para poder retirarse de manera segura.
Asimismo, su retorno no significa el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, San Lorenzo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la Comisión Directiva. En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según la información que circula, a través de varios medios partidarios, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.
El regreso de Moretti también revive viejas polémicas, ya que continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club.
