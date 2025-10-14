Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Arde San Lorenzo: El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero

Tras el fallo judicial a su favor, el mandatario del Ciclón regresó para retomar sus funciones, pero varios hinchas le arrojaron proyectiles y debió escapar escoltado por la policía

Arde San Lorenzo: El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
14 de Octubre de 2025 | 11:08

Escuchar esta nota

La novela institucional en San Lorenzo, parece no tener fin y sumó un nuevo capítulo luego de que este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido en el cargo de presidente por una medida cautelar de la Justicia, se presentó en la sede de Avenida La Plata para retomar sus funciones y debió escapar en un patrullero por la manifestación de los hinchas.

Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota ante San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas del Ciclón que piden elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

En un principio, solamente eran unos pocos los socios y fanáticos del conjunto de Boedo quienes disparaban con insultos al mandatario. Sin embargo, con el correr de las horas el grupo de hinchas fue creciendo y comenzaron a arrojarle proyectiles. Además, varios de ellos quisieron ingresar al recinto ubicado en Avenida La Plata de manera violenta.

El operativo se desplegó para garantizar la seguridad del dirigente, cuya figura genera divisiones tanto dentro de la Comisión Directiva como entre los socios. Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control total del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de Comisión Directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.

No obstante, la cantidad de manifestantes que se hicieron presentes en la sede para expresar su malestar hacia Moretti generaron que el presidente deba ser escoltado por la policía para poder retirarse de manera segura.

LE PUEDE INTERESAR

La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Asimismo, su retorno no significa el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, San Lorenzo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la Comisión Directiva. En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según la información que circula, a través de varios medios partidarios, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.

El regreso de Moretti también revive viejas polémicas, ya que continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
La Ciudad
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km
Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
Política y Economía
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones en San Juan
Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
El FMI ahora cree que Argentina cerrará este año con un crecimiento económico menor al proyectado
Chivilcoy: el deterioro de los caminos rurales agrava la desconexión con la ciudad
Cañuelas: el Concejo reclama a ABSA que informe los niveles de arsénico en el agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla