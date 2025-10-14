Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
El FMI ahora cree que Argentina cerrará este año con un crecimiento económico menor al proyectado
Plomo y miedo en Berisso: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones en San Juan
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
VIDEO.- Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Abogado golpeó a una jubilada en Quilmes durante una visita de campaña de Diego Santilli
Alarma en Quilmes Oeste por incendios presuntamente provocados por vecino
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia volvió a escribir otro capítulo en un libro que solo acumula preocupaciones y números en rojo. Alejandro Orfila fue despedido tras apenas 12 partidos al frente del Lobo, marcando uno de los ciclos más breves y pobres de su carrera como entrenador. Su salida no sorprende: el uruguayo, en 138 días, jamás logró darle forma a un equipo competitivo y terminó repitiendo el patrón de frustraciones que ya lo acompañaba en sus anteriores pasos por clubes argentinos. Además, por lo que cuentan, poca confianza entre jugadores y el cuerpo técnico, algo similar a lo que ocurrió con Flores (91 días). Fernando Zaniratto, como en su momento fue el Indio Ortíz o Chirola Romero, el que se pondrá a cargo de todo esto.
Con un promedio de apenas 1,08 puntos por partido, Orfila firmó el peor proceso de su trayectoria. Solo tres veces había durado menos en un cargo: seis encuentros en Atlanta (2022), nueve en Belgrano (2021) y once en Deportivo Morón (2022). En toda su carrera, solo una vez superó el año de continuidad (en Ferro, entre 2018 y 2019, con 28 partidos). La apuesta de Gimnasia fue, otra vez, sin sustento ni planificación: un entrenador sin experiencia en Primera, elegido más por urgencia -¿o llamado desde Viamonte?- que por convicción.
¿Quiénes duraron lo mismo o sufrieron misma cantidad de derrotas en poco tiempo? Facundo Sava, Mariano Soso, Diego Flores y antes hay que ir a tiempos de Osvaldo Ingrao, Ángel Cappa, Topo Sanguinetti o Pacho Maturana. Aquellas semanas de vivir y dormir en Estancia Chica quedaron simplemente en eso.
Desde la asunción de Mariano Cowen como presidente, el club acumula números que reflejan el caos institucional y deportivo (más allá de las grandes e importantes obras estructurales que el club necesitaba como el agua). En 110 partidos oficiales -entre comienzos de 2023 y finales de 2025- pasaron seis entrenadores: Chirola Romero, Leonardo Madelón, Marcelo Méndez, Fernando Zaniratto (interino), Diego Flores y Alejandro Orfila.
El balance colectivo es lapidario: 32 triunfos, 26 empates y 52 derrotas, una eficacia del 37 por ciento. Ninguno de los técnicos logró tener más victorias que caídas, salvo Zaniratto, quien dirigió apenas un puñado de encuentros.
En comparación, el ciclo de Gabriel Pellegrino arroja números de 45 triunfos, 37 empates y 56 derrotas en 138 juegos. Con 28 partidos menos, Cowen ya se ubica a apenas cuatro derrotas de igualar ese registro, pero con un rendimiento global inferior. Los DTs fueron Alfaro, Martini - Messera, Soso, Sava, Ortíz, Troglio, Maradona y Gorosito (el único que logró más de 35 puntos, llegando a 91).
Desde la recordada permanencia ante Colón en Rosario, Gimnasia disputó 69 partidos (sin contar Copa Argentina) con 21 triunfos, 14 empates y 34 derrotas. Solo Sarmiento de Junín y Banfield tuvieron rendimientos peores en ese lapso: los juninenses ganaron 13 y perdieron 29; los del Sur, 16 triunfos y 32 caídas.
Con 77 puntos en los últimos dos años (restando 12 por jugar), Gimnasia apenas supera a esos rivales en la tabla acumulada. Central Córdoba suma 78, Newell’s 79 y tanto Atlético Tucumán como Belgrano 81. Una delgada línea separa la supervivencia del abismo.
Mientras Colón ya transita su tercer año en la Primera Nacional, con números similares a los del Lobo desde aquel desempate de 2023 (25 triunfos, 16 empates y 32 caídas), en La Plata nada parece haber cambiado.
El mercado de pases fue otro reflejo del desorden. En tres años de gestión, 44 jugadores fueron contratados o cedidos al club. De ellos, 38 llegaron entre 2024 y 2025, con una efectividad mínima en cuanto a rendimiento o continuidad.
De los refuerzos de 2023 -De Blasis, Pata Castro, Saravia, Abaldo, Cabral y Luciano Gómez-, pocos lograron sostener un nivel aceptable. Luego vinieron oleadas de incorporaciones: Kadijevic, Ledesma, Pintado, Canto, Milo, Ramírez, Troyansky, Colmán, Rodríguez y más; la mayoría con paso intrascendente. Solo ocho futbolistas (Kadijevic, Pintado, Garayalde, Briasco, Zapulla, Panaro, Max y Martínez) continúan hoy con cierta presencia en el plantel.
Mientras tanto, el club vio partir a una camada valiosa de juveniles formados en Estancia Chica: Miramón, Lescano, Muro, Contín, Enrique, Domínguez, Sánchez y Chávez, todos protagonistas de ventas o salidas sin reemplazos a la altura.
La salida de Orfila no resuelve nada. Es apenas otro movimiento en una secuencia interminable de decisiones erráticas. Gimnasia sigue atrapado en un ciclo de improvisación, sin identidad futbolística ni planificación institucional.
Con una gestión que en tres años no logró consolidar un solo proyecto, el Lobo transita un presente confuso y un futuro lleno de dudas. Los números son el reflejo más crudo de una realidad que ya no se puede disimular: Gimnasia se sostiene más por la inercia del resto que por sus propios méritos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí