Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Gimnasia volvió a escribir otro capítulo en un libro que solo acumula preocupaciones y números en rojo. Alejandro Orfila fue despedido tras apenas 12 partidos al frente del Lobo, marcando uno de los ciclos más breves y pobres de su carrera como entrenador. Su salida no sorprende: el uruguayo, en 138 días, jamás logró darle forma a un equipo competitivo y terminó repitiendo el patrón de frustraciones que ya lo acompañaba en sus anteriores pasos por clubes argentinos. Además, por lo que cuentan, poca confianza entre jugadores y el cuerpo técnico, algo similar a lo que ocurrió con Flores (91 días). Fernando Zaniratto, como en su momento fue el Indio Ortíz o Chirola Romero, el que se pondrá a cargo de todo esto.

Con un promedio de apenas 1,08 puntos por partido, Orfila firmó el peor proceso de su trayectoria. Solo tres veces había durado menos en un cargo: seis encuentros en Atlanta (2022), nueve en Belgrano (2021) y once en Deportivo Morón (2022). En toda su carrera, solo una vez superó el año de continuidad (en Ferro, entre 2018 y 2019, con 28 partidos). La apuesta de Gimnasia fue, otra vez, sin sustento ni planificación: un entrenador sin experiencia en Primera, elegido más por urgencia -¿o llamado desde Viamonte?- que por convicción.

¿Quiénes duraron lo mismo o sufrieron misma cantidad de derrotas en poco tiempo? Facundo Sava, Mariano Soso, Diego Flores y antes hay que ir a tiempos de Osvaldo Ingrao, Ángel Cappa, Topo Sanguinetti o Pacho Maturana. Aquellas semanas de vivir y dormir en Estancia Chica quedaron simplemente en eso.

Años y años de crisis

Desde la asunción de Mariano Cowen como presidente, el club acumula números que reflejan el caos institucional y deportivo (más allá de las grandes e importantes obras estructurales que el club necesitaba como el agua). En 110 partidos oficiales -entre comienzos de 2023 y finales de 2025- pasaron seis entrenadores: Chirola Romero, Leonardo Madelón, Marcelo Méndez, Fernando Zaniratto (interino), Diego Flores y Alejandro Orfila.

El balance colectivo es lapidario: 32 triunfos, 26 empates y 52 derrotas, una eficacia del 37 por ciento. Ninguno de los técnicos logró tener más victorias que caídas, salvo Zaniratto, quien dirigió apenas un puñado de encuentros.

En comparación, el ciclo de Gabriel Pellegrino arroja números de 45 triunfos, 37 empates y 56 derrotas en 138 juegos. Con 28 partidos menos, Cowen ya se ubica a apenas cuatro derrotas de igualar ese registro, pero con un rendimiento global inferior. Los DTs fueron Alfaro, Martini - Messera, Soso, Sava, Ortíz, Troglio, Maradona y Gorosito (el único que logró más de 35 puntos, llegando a 91).

Desde la recordada permanencia ante Colón en Rosario, Gimnasia disputó 69 partidos (sin contar Copa Argentina) con 21 triunfos, 14 empates y 34 derrotas. Solo Sarmiento de Junín y Banfield tuvieron rendimientos peores en ese lapso: los juninenses ganaron 13 y perdieron 29; los del Sur, 16 triunfos y 32 caídas.

Con 77 puntos en los últimos dos años (restando 12 por jugar), Gimnasia apenas supera a esos rivales en la tabla acumulada. Central Córdoba suma 78, Newell’s 79 y tanto Atlético Tucumán como Belgrano 81. Una delgada línea separa la supervivencia del abismo.

Mientras Colón ya transita su tercer año en la Primera Nacional, con números similares a los del Lobo desde aquel desempate de 2023 (25 triunfos, 16 empates y 32 caídas), en La Plata nada parece haber cambiado.

Refuerzos que no rindieron y "cierre de fábrica"

El mercado de pases fue otro reflejo del desorden. En tres años de gestión, 44 jugadores fueron contratados o cedidos al club. De ellos, 38 llegaron entre 2024 y 2025, con una efectividad mínima en cuanto a rendimiento o continuidad.

De los refuerzos de 2023 -De Blasis, Pata Castro, Saravia, Abaldo, Cabral y Luciano Gómez-, pocos lograron sostener un nivel aceptable. Luego vinieron oleadas de incorporaciones: Kadijevic, Ledesma, Pintado, Canto, Milo, Ramírez, Troyansky, Colmán, Rodríguez y más; la mayoría con paso intrascendente. Solo ocho futbolistas (Kadijevic, Pintado, Garayalde, Briasco, Zapulla, Panaro, Max y Martínez) continúan hoy con cierta presencia en el plantel.

Mientras tanto, el club vio partir a una camada valiosa de juveniles formados en Estancia Chica: Miramón, Lescano, Muro, Contín, Enrique, Domínguez, Sánchez y Chávez, todos protagonistas de ventas o salidas sin reemplazos a la altura.

La salida de Orfila no resuelve nada. Es apenas otro movimiento en una secuencia interminable de decisiones erráticas. Gimnasia sigue atrapado en un ciclo de improvisación, sin identidad futbolística ni planificación institucional.

Con una gestión que en tres años no logró consolidar un solo proyecto, el Lobo transita un presente confuso y un futuro lleno de dudas. Los números son el reflejo más crudo de una realidad que ya no se puede disimular: Gimnasia se sostiene más por la inercia del resto que por sus propios méritos.