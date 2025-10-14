Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque

VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
14 de Octubre de 2025 | 19:08

Escuchar esta nota

Choferes de aplicación y taxistas protagonizaron un enfrentamiento a golpes en la entrada del Aeroparque Jorge Newbery.

Conforme a las imágenes captadas por el celular de un testigo, los implicados comenzaron a empujarse y propinar trompadas, a la vez que también se insultaban, motivo por el que intervinieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

 

 

“Vamos enfrente a mano”, le dijo un hombre a un chofer y la situación se tornó violenta cuando los demás conductores intentaron separarlos, pero otros optaron por continuar la gresca sobre la Costanera Rafael Obligado.

Los automovilistas que circulaban por la zona tocaron bocinazos a fin de avanzar sobre la calle y los protagonistas persistieron con el altercado.

En la filmación se escucha a otro sujeto pronunciar la frase: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.

El detonante del altercado habría sido el estacionamiento del lugar para trasladar a los pasajeros que arriban al aeropuerto de los vuelos nacionales.

La Unidad Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso y solicitó el registro de cámaras de seguridad para determinar responsabilidades.

