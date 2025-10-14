Santilli viene a La Plata: cumbre con el PRO y reunión con empresarios

Confirmado como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, pero con la particularidad de que en la práctica al tope de la boleta seguirá estando el renunciado José Luis Espert, Diego Santilli concretará mañana una escala de campaña en La Plata.

Será una actividad bien particular que, en principio, prevé poca exposición pública. En principio, compartirá un almuerzo con empresarios y luego, cerca de las 15 en el Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8, encabezará un plenario del PRO bonaerense al que asistirá el titular del partido Cristian Ritondo, además de candidatos y legisladores del partido amarillo.

Finalizado ese encuentro mantendrá otra reunión con trabajadores informales, según trascendió.

En medio del escándalo que terminó con la renuncia de Espert por su cercanía con empresarios ligados al narcotráfico, Santilli asumió un rol relevante en la campaña bonaerense aún antes de que la Justicia electoral diera el OK a La Libertad Avanza para que fuera cabeza de lista.

De hecho, el lunes encabezó una actividad en Quilmes y mañana estará en La Plata. Mientras tanto, se espera el retorno del presidente Javier Milei al país para terminar de cerrar las actividades que restan en el final de la campaña.

Según trascendió, hay previstas visitas a Pergamino y algunos distritos del Conurbano, mientras se analiza dónde será el cierre de campaña que encabezarán Santilli y el Presidente.