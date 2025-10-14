Tras la salida de Orfila, Fernando Zaniratto tomó las riendas y dirigió la práctica en Estancia Chica

Esta mañana, el primer plantel de Gimnasia fue comandado por Fernando Zaniratto, tras la salida tumultuosa de Alejandro Orfila en la noche de ayer. Así, en una semana convulsionada, el Lobo buscará llegar de la mejor forma al clásico frente a Estudiantes del próximo domingo 19 de octubre, en UNO, desde las 15 horas.

La “era Zaniratto” comenzó con una charla con el plantel, para luego comenzar con tareas físicas, ejercicios con pelota y fútbol en espacios reducidos. "Lucho", estará acompañado por Martín Saggini como ayudante de campo; Ignacio Dahul será el preparador físico y Nicolás Toschi, que trabajaba en el día a día con los arqueros, funcionará como un segundo ayudante, ya que Alejandro Andrada continuará con el entrenamiento específico del área. Además, Facundo Juárez e Ignacio Giusti seguirán en el videoanálisis.

Con el correr de los entrenamientos, se esperan mayores precisiones sobre el equipo que enfrentará al Pincha. El DT, que viene de una muy buena campaña con la Reserva tras varios años de presencia en las divisiones juveniles del club, tendrá una parada brava en el inicio, porque tras visitar a Estudiantes hará lo propio ante River en el Monumental. Vélez en el Bosque y Platense de visitante serán los últimos rivales triperos.

Más temprano, Alejandro Orfila se despidió del plantel y staff albiazul, tras la oficialización en la noche de ayer cuando expresaron: "Dejó de ser el entrenador del plantel profesional", a través de las redes oficiales. "Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos".