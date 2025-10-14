Choque brutal en el Centro y vuelco en Tolosa: martes accidentado y con heridos

Este martes, las calles de La Plata fueron escenario de siniestros viales, luego de un choque entre un motociclista y una camioneta, además de un terrible vuelco. Como consecuencia de los accidentes de tránsito, varios protagonistas resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal médico.

La Ciudad, desde hace tiempo sufre el drama vial y a diario se registran diferentes accidentes de tránsito, que tristemente se cobran la vida de personas. En las últimas horas, en el cruce de Diagonal 74 y 56, un repartidor a bordo de una moto y una camioneta protagonizaron un brutal choque, que dejó como saldo un motociclista herido. En base a la información brindada por los testigos, el conductor del rodado de 110 cilindradas habría cruzado en rojo al momento de impactar contra la camioneta.

Minutos antes, en otro punto de la Ciudad, precisamente en el cruce de las calles 8 y 529, un conductor perdió el control de su vehículo y protagonizó un espectacular vuelco. El ruido encendió las alarmas de los vecinos, que rápidamente salieron a la calle y le prestaron asistencia al ocupante del auto.