Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento de Luis Pedro Toni, una leyenda del periodismo de espectáculos, a los 91 años.

La triste noticia fue confirmada por Susana Roccasalvo, colega y amiga del comunicador.

Toni fue uno de los grandes nombres del periodismo de espectáculos en la Argentina. Con sabiduría y elegancia, supo ganarse un lugar tanto en la radio como en la televisión.

Durante más de seis décadas fue testigo de la evolución del espectáculo nacional, desde la época dorada del cine y el teatro hasta la irrupción de los medios modernos.

En uno de sus últimos trabajos se desempeñó como columnista en Bien arriba, de Radio 10. Más allá de la prensa , Toni expresó interés en la fe y la razón. Estudió teología en la Universidad Católica Argentina (UCA), misma casa de estudios en la que se graduó de filósofo a fines de 1950.

De qué murió Luis Pedro Toni

El periodista falleció por causas naturales debido a su avanzada edad. Si bien en los últimos años había reducido sus apariciones públicas, se mantenía en contacto con sus allegados y continuaba interesado por la actualidad del medio que tanto lo vio crecer.