Santiago Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

14 de Octubre de 2025 | 19:24

Escuchar esta nota

El caso Santiago Maratea y la denuncia en su contra que se tramita en la Justicia de La Plata sigue sumando capítulos.

Como se dijo la semana pasada Maratea no se presentó a una audiencia en La Plata con motivo: una denuncia del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires por presunto ejercicio ilegal de la profesión de nutricionista. 

"Se lo acusa de difundir recomendaciones dietéticas o promocionar productos (como un “té adelgazante”) sin tener la matrícula habilitante, lo que, según los denunciantes, podría poner en riesgo la salud pública", indica el expediente.

Maratea no se presentó a declarar en la fecha establecida (26 de septiembre), lo que motivó que el juez del Juzgado Correccional Nº 2 de La Plata (Diego Tatarsky) ordenara su búsqueda oficial. 

En redes, Maratea publicó mensajes: se ríe del término “protocolo de búsqueda”, dijo “Mandame un mensaje amigo, estoy en mi casa”, y prometió que publicará dónde está para que no tengan que activar protocolos. 

Sobre las notificaciones: hay discrepancias entre los domicilios registrados en la AFIP y el RENAPER, y diferencias con el domicilio que él habría dicho en redes sociales. Esto habría dificultado que las citaciones lleguen correctamente. 

Fontes judiciales afirman que no se trata de una “persecución personal”, sino del cumplimiento de procedimientos legales dado que el “ejercicio de una profesión sin matrícula” es un delito contemplado en el Código Penal. 
 

