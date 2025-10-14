Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

Fuerte caída de las acciones y bonos tras la conferencia de Donald Trump
La banda de motoqueros estadounidense conocida como “Hells Angels” arribará a la ciudad de La Plata y hay preocupación entre los vecinos. Los primeros miembros del grupo se alojaron en un hotel céntrico, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, lo que generó preocupación en las autoridades locales.
De acuerdo con informes de agencias policiales internacionales, los “Hells Angels” se encuentran vinculados al tráfico de drogas y armas, así como a actividades de extorsión y tráfico de influencias.
Ante esta situación, fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales se encuentran en alerta y realizan un monitoreo permanente sobre sus movimientos en la Ciudad y en las zonas aledañas.
Fuentes consultadas advirtieron que se espera una llegada masiva de integrantes de la agrupación a la región en los próximos días, con estimaciones que podrían alcanzar los 3.000 miembros.
Las autoridades trabajan de forma coordinada para prevenir posibles incidentes y mantener la seguridad en la capital bonaerense ante la presencia de esta controvertida organización internacional.
