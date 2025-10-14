El Tren Roca no completa el servicio entre La Plata y Constitución

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
Es debido a un siniestro con una persona
Atención usuarios de la Línea Roca ya que las formaciones no completan el servicio entre La Plata y Constitución.
A raíz de la colisión con una persona en Berazategui, los trenes cubren los trayectos Constitución-Quilmes y Berazategui-La Plata.
Mientras que el ramal Bosques vía Quilmes realiza un servicio corto entre Constitución y Quilmes.
