El Tren Roca no completa el servicio entre La Plata y Constitución

14 de Octubre de 2025 | 13:16

Atención usuarios de la Línea Roca ya que las formaciones no completan el servicio entre La Plata y Constitución.

A raíz de la colisión con una persona en Berazategui, los trenes cubren los trayectos Constitución-Quilmes y Berazategui-La Plata.

Mientras que el ramal Bosques vía Quilmes realiza un servicio corto entre Constitución y Quilmes.