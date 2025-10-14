Bomberos sofocaron un incendio en un galpón de Arturo Segui

La reacción de los mercados: fuerte caída de las acciones y bonos tras los dichos de Donald Trump
Un incendio se desató este lunes tras el mediodía y provocó momentos de tensión en Arturo Seguí, cuando las llamas afectaron parte de un galpón ubicado sobre la calle 418 entre 134 y 135.
Según informaron fuentes oficiales, dos dotaciones de bomberos, pertenecientes a los cuarteles de Villa Elisa y Arturo Seguí, trabajaron intensamente para sofocar el fuego, que alcanzó el techo de la construcción y consumió maderas y distintos materiales almacenados en el lugar.
A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas ni heridos, aunque los vecinos manifestaron miedo y angustia ante la cercanía del fuego y la densa columna de humo que se elevó sobre la zona.
Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado en aproximadamente media hora y así evitaron que las llamas se propagaran a viviendas o estructuras linderas.
