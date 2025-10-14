En Fotos | Miguel Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte provincial

Miguel Ubaldo Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires. La ceremonia se realizó con un emotivo acto en el Anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, al que concurrieron destacadas personalidades, ex jugadores, dirigentes de clubes de la región , autoridades provinciales y locales, diputados y senadores bonaerenses, además de familiares y allegados del homenajeado.

La iniciativa fue rendirle homenaje a una figura emblemática del fútbol argentino y platense. Si dudas, un merecido homenaje a su legado, su compromiso con la educación deportiva y su influencia en la formación de futbolistas dentro y fuera del país.

Al evento asistieron viejas glorias entre las que destacó Alberto Poletti, Carlos Pachamé, Mario Gabriel Flores, Antonio Rosl y Humberto Zuccarelli.

También los ex presidentes de Estudiantes Enrique Lombardi y Nelson Oltolina. También estuvo presente el Director de EL DIA, Raúl Kraiselburd y su esposa, Mariana Miret.

El acto contó con la moderación de los periodistas Osvaldo Papaleo y Pedro Garay. El reconocimiento en el Senado bonaerense fue impulsado por el senador provincial Pedro Borgini.

Ignomiriello, emblema del fútbol

Miguel Ubaldo Ignomiriello, nacido en La Plata el 11 de junio de 1927, es considerado uno de los grandes formadores del fútbol argentino. Inició su carrera en Gimnasia y dejó una huella profunda en Estudiantes, donde revolucionó la preparación deportiva con innovaciones en la planificación, el entrenamiento y la formación integral de jugadores. Su recordado equipo juvenil, conocido como “la tercera que mata”, fue cuna de numerosos futbolistas que marcaron la historia del club.

A lo largo de su destacada trayectoria, dirigió a Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, la Selección Argentina Juvenil, y también tuvo pasos relevantes por el Club Nacional de Fútbol de Uruguay y la Selección de Ecuador, consolidando una carrera que trascendió fronteras y generaciones.

Ignomiriello fue declarado Ciudadano Ilustre de La Plata en 2008 y Profesional Distinguido de Rosario en 2013. Actualmente, se desempeña como asesor permanente del museo del Club Estudiantes de La Plata, continuando su aporte a la historia del deporte.