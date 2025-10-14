Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Tras la salida de Orfila, Fernando Zaniratto tomó las riendas y dirigió la práctica en Estancia Chica
La reacción de los mercados: fuerte caída de las acciones y bonos tras los dichos de Donald Trump
Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza
Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses
VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"
Con Messi de titular, Argentina gana 2 a 0 ante Puerto Rico en Miami
Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Wegovy, el “Ozempic recargado”, ya se vende en Argentina: precios, uso y advertencias médicas
En Fotos | Miguel Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte provincial
Operativo de Aprevide en la previa del clásico: blanquearon las pintadas en el cruce de 1 y 60
Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
VIDEO. Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Santilli viene a La Plata: cumbre con el PRO y reunión con empresarios
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
Se nornaliza: el Tren Roca completa el servicio entre La Plata y Constitución tras el accidente fatal
El FMI ahora cree que Argentina cerrará este año con un crecimiento económico menor al proyectado
Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Barolo
Escuchar esta nota
Donald Trump nunca fue un hombre de sutilezas. Su estilo político, basado en la provocación y la humillación del otro, ha convertido la diplomacia en una suerte de ring de boxeo verbal donde los modales y las jerarquías internacionales quedan reducidos a una caricatura de sí mismas. Su segunda presidencia, lejos de moderar ese impulso, lo ha profundizado: Trump gobierna a fuerza de exabruptos, condicionamientos y desplantes, como si el poder de los Estados Unidos fuera una extensión de su temperamento.
El último episodio —un condicionamiento público al presidente argentino Javier Milei— confirma que sus groserías no son accidentes retóricos, sino un método. “Si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina”, dijo ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca. La frase expone la brutalidad con la que Trump concibe las relaciones internacionales: todo es una transacción, una competencia o una revancha.
El insulto como
política exterior
Desde sus primeros años en la política, Trump hizo de la grosería una herramienta. Llamó “pequeño hombre cohete” a Kim Jong-un; “perdedor” a Justin Trudeau; “cobarde” a Emmanuel Macron; y “enemiga del pueblo” a Angela Merkel por su política migratoria. Se burló de la reina Isabel II llegando tarde a los actos y caminando por delante de ella, rompiendo un protocolo que ni los líderes más osados se atrevían a desafiar. Calificó a la OTAN como “obsoleta” y a la Unión Europea como “una amenaza comercial peor que China”. Todo, siempre, en el mismo tono pendenciero y vulgar.
Su segundo mandato ha multiplicado los episodios. En 2024 llamó “corrupto inútil” a Volodímir Zelenski durante una conferencia en Florida, insinuando que Ucrania “tendría que haberse rendido hace tiempo”. Y meses después le tendió una “emboscada en vivo” cuando lo visitó en la Casa Blanca y, en medio de una charla enormemente tensa, lo acusó de faltarle el respeto a Estados Unidos y de “no tener cartas” para imponer condiciones en la búsqueda de una salida pacífica a la invasión rusa a Ucrania.
LE PUEDE INTERESAR
Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
En el G-7 de Tokio, Trump ridiculizó públicamente a Rishi Sunak, a quien llamó “ese chico de Goldman Sachs que quiere quedar bien con todos”, y abandonó anticipadamente la foto oficial. Con Lula da Silva mantuvo una reunión de apenas diez minutos, de la que se retiró diciendo “los socialistas siempre piden, nunca dan”. Incluso con Netanyahu, a quien considera aliado, se permitió decir que “Israel se comporta como si pudiera prescindir de nosotros, pero sin nosotros no existiría”.
Un liderazgo sin respeto
En política internacional, los gestos pesan tanto como las palabras. Y Trump, que domina el espectáculo mejor que nadie, entiende que su público interno aplaude la insolencia como sinónimo de fuerza. Pero lo que en Estados Unidos se vende como “hablar sin filtros”, en el resto del mundo se percibe como una peligrosa degradación de las formas democráticas y del respeto entre naciones.
El caso Milei es revelador. El presidente argentino, que en varios foros imitó el tono trumpista y buscó identificarse con su ideario, ahora recibe una dosis del mismo desprecio que tantas veces celebró. Trump no distingue entre amigos y adversarios: solo entre quienes le son útiles y quienes dejan de serlo.
La lógica del matón
Lo más preocupante no es la ofensa puntual, sino la naturalización del atropello. Cada vez que Trump lanza una grosería contra un líder extranjero, el mundo se divide entre los que lo justifican por “decir la verdad sin corrección política” y los que lo consideran un peligro para el equilibrio global. En esa polarización reside su poder: necesita el conflicto como combustible.
Trump ha logrado algo inédito: que la grosería se vuelva política exterior, que la intimidación sea un instrumento de gobierno. La pregunta no es ya qué país será el próximo blanco de su desprecio, sino cuánto más podrá resistir el sistema internacional antes de que el maltrato se convierta en la norma.
Lo más preocupante no es la ofensa puntual, sino
la naturalización
del atropello
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí