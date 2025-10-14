Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

"Para que podamos seguir ayudándolo": Trump aclaró su frase sobre las elecciones en Argentina
Escuchar esta nota
Los hinchas de Estudiantes se preparan para el clásico del próximo domingo ante Gimnasia en UNO. Por ello, el Pincha anunció este martes cuándo comenzarán y aguardan la apertura del canje de entradas. Estudiantes, dio a conocer a través de sus redes cuándo será la apertura para adquirir las entradas.
A partir del anuncio, los hinchas podrán canjear a partir de mañana a las 8 de la mañana y hasta las 19 horas. El primer canje será para los "socios general" que cuenten con 400 a 1.000 puntos y para los "socios interior" que tengan 300 a 1.000 puntos. El canje se realizará a través de la página Ticketing o el Portal de Socios. En esa línea, informaron que la inscripción a sorteo comenzará el viernes 17 a las 19.30 horas.
🎟️ Canje de entradas 🆚 Gimnasia— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 14, 2025
👉 Primera ventana: Miércoles 15 de 8:00 a 19:00
▶️ Canjeá tu entrada por https://t.co/fAuC7RNrti o a través del Portal de Socios https://t.co/nIft6uMkoO pic.twitter.com/BmagiiEGWo
