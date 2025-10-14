Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

14 de Octubre de 2025 | 20:08

Los hinchas de Estudiantes se preparan para el clásico del próximo domingo ante Gimnasia en UNO. Por ello, el Pincha anunció este martes cuándo comenzarán y aguardan la apertura del canje de entradas. Estudiantes, dio a conocer a través de sus redes cuándo será la apertura para adquirir las entradas.

A partir del anuncio, los hinchas podrán canjear a partir de mañana a las 8 de la mañana y hasta las 19 horas. El primer canje será para los "socios general" que cuenten con 400 a 1.000 puntos y para los "socios interior" que tengan 300 a 1.000 puntos. El canje se realizará a través de la página Ticketing o el Portal de Socios. En esa línea, informaron que la inscripción a sorteo comenzará el viernes 17 a las 19.30 horas. 

 

