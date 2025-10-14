Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Cumbre en Washington | Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"
Se definió la terna arbitral para el clásico platense que se disputarán Estudiantes y Gimnasia por la fecha 13, el próximo domingo 19 de octubre desde las 15 horas, en UNO.
Para este encuentro, el árbitro será Facundo Tello, secundado por los líneas Pablo González, Pablo Gualtieri y estará Yamil Possi como cuarto árbitro. En el VAR estarán Hernán Mastrángelo y Gastón Suárez en el AVAR.
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Germán Delfino
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nelson Sosa
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ariel Cruz
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastian Martinez
AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Daniel E. Zamora
AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nahuel Viñas
