Se volvió a disparar la tasa de los plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros este martes 14 de octubre 2025

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
El Tren Roca no completa el servicio entre La Plata y Constitución
Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado
Se define el Súper Cartonazo y el jueves sale la nueva tarjeta: pozo millonario, premio por línea y un auto 0Km
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Plomo y miedo en Berisso: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones en San Juan
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La pelea entre los bancos tradicionales, las fintech y las billeteras digitales
Escuchar esta nota
El mercado financiero atraviesa una nueva ola de aumentos en las tasas de interés para los plazos fijos en pesos, impulsada por la competencia entre bancos tradicionales, fintech y plataformas digitales. En las últimas 24 horas, las principales entidades del país ajustaron sus rendimientos con el objetivo de atraer a los ahorristas que buscan opciones de inversión a corto plazo.
Según un relevamiento reciente, los movimientos fueron generalizados y respondieron a un escenario de ajuste inmediato entre entidades: cuando un banco sube su tasa, los demás suelen reaccionar en cuestión de horas. Este comportamiento refleja una dinámica cada vez más competitiva, donde las billeteras digitales y las fintech se consolidan como actores centrales del sistema.
Banco por banco, estas son las tasas que se ofrecen este martes 14 de octubre de 2025:
Entre las propuestas más destacadas se encuentra Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, que actualizó su tasa nominal anual (TNA) al 48%, ubicándose entre las más altas del mercado. Desde el lanzamiento de la funcionalidad para constituir plazos fijos, en agosto, el canal digital del banco bonaerense registró más de 318 mil operaciones por $641 mil millones.
Un dato relevante es que 1 de cada 4 plazos fijos del Banco Provincia se realiza hoy a través de Cuenta DNI. Además, el 70% de quienes utilizaron la función lo hicieron por primera vez, lo que demuestra un crecimiento sostenido en usuarios que buscan opciones de inversión simples y accesibles.
LE PUEDE INTERESAR
El INTA Chaco promueve un manejo integrado para aumentar la producción y reducir pérdidas
La app permite invertir desde los $1.000, sin necesidad de ser cliente con cuenta sueldo, y ofrece plazos de 30, 60 o 90 días. Con estos beneficios, el canal digital se transformó en una puerta de entrada al ahorro para nuevos segmentos, especialmente jóvenes y usuarios que se iniciaron en la inversión online.
Entre los bancos más grandes, Banco Nación elevó su tasa al 41%, mientras que Banco Macro escaló hasta 44%, uno de los incrementos más notorios de la jornada. Banco Galicia mantuvo su TNA en 43%, y Banco BBVA se sostuvo en 39%. En cambio, Banco Santander y Banco Ciudad se ubicaron entre los más rezagados, con un 35%.
Los bancos regionales y digitales también mostraron ajustes. Banco Bica llevó su tasa al 52%, y Banco CMF la subió a 52,5%, consolidándose como algunas de las opciones más atractivas fuera del circuito de los grandes bancos.
Por su parte, Banco Provincia de Córdoba aumentó su tasa al 46,5%, mientras Banco Mariva y Banco Meridian avanzaron al 48% y 49%, respectivamente. Sin embargo, quien lidera el ranking es Banco VOII, que se posicionó con la tasa más alta del sistema: 53% nominal anual, generando un rendimiento estimado de $1.043.561 por cada millón invertido a 30 días.
El análisis de rendimientos muestra una brecha de casi $19.000 entre la opción más rentable (Banco VOII) y las entidades que ofrecen los menores intereses, como Banco de Formosa y Banco Masventas, que mantienen tasas del 30%.
El comportamiento del mercado revela una tendencia clara: los bancos ajustan de manera inmediata su oferta para no perder depósitos, y las fintech impulsan la competencia con tasas agresivas y procesos 100% digitales.
En este contexto, las sociedades financieras y billeteras electrónicas buscan igualar o superar los rendimientos bancarios para sostener su volumen de fondos. El dinamismo es tal que los cuadros comparativos cambian día a día, reflejando una competencia directa por la atención del ahorrista argentino.
Desde el Banco Provincia destacaron que el éxito de Cuenta DNI va más allá de la digitalización: “El canal modificó los hábitos de ahorro y permitió que miles de personas inviertan por primera vez desde su celular”. La aplicación, disponible todos los días hábiles de 6 a 21, permite constituir plazos fijos sin renovación automática y está habilitada para usuarios desde los 13 años.
El fenómeno ilustra cómo la banca digital amplió el acceso a la inversión, ofreciendo procesos ágiles, sin trámites presenciales y con montos mínimos que incentivan la participación de nuevos ahorristas.
Con la economía en un escenario de volatilidad, el plazo fijo sigue siendo, pese a todo, una opción de resguardo tradicional. La diferencia ahora es que la tecnología y la competencia entre entidades redefinieron el mapa: la rentabilidad, la rapidez y la accesibilidad digital marcan el nuevo pulso del ahorro en pesos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí