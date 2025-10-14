Wegovy, el “Ozempic recargado”, ya se vende en Argentina: precios, uso y advertencias médicas

El medicamento inyectable Wegovy, conocido internacionalmente como el “Ozempic recargado”, ya está disponible en farmacias de la Argentina. Se trata de una nueva presentación de semaglutida 2,4 mg, aprobada por la ANMAT para el tratamiento de la obesidad o del sobrepeso asociado a comorbilidades, en combinación con dieta y actividad física.

Según confirmaron fuentes del sector farmacéutico, el fármaco —fabricado por el laboratorio Novo Nordisk— comenzó a distribuirse esta semana en farmacias de todo el país y se vende bajo receta médica. Su llegada generó gran expectativa, en medio del furor global por los medicamentos para adelgazar basados en semaglutida.

Indicaciones y mecanismo de acción

Wegovy está indicado para adultos con índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, o para quienes tienen un IMC entre 27 y 30 y padecen enfermedades asociadas, como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia. También puede indicarse en adolescentes desde los 12 años, bajo supervisión médica y con criterios específicos.

El medicamento actúa imitando una hormona intestinal (GLP-1) que reduce el apetito, retrasa el vaciamiento gástrico y mejora el control de la glucemia. De este modo, ayuda a los pacientes a disminuir la ingesta calórica y, en consecuencia, el peso corporal.

Precio y disponibilidad

El valor del tratamiento mensual varía según la dosis y la farmacia. En las presentaciones más altas (2,4 mg), una caja con cuatro inyecciones prellenadas puede costar entre $650.000 y $700.000, mientras que las dosis iniciales o menores rondan los $350.000.

Desde el laboratorio informaron que se encuentran en proceso de acuerdos con obras sociales y prepagas para definir niveles de cobertura, aunque por el momento no está incluido en planes de descuento masivos.



Advertencias de los expertos

Especialistas en endocrinología y nutrición remarcan que Wegovy no debe utilizarse con fines estéticos ni sin control médico. “Es un tratamiento para una enfermedad crónica, no una solución rápida para bajar unos kilos”, advirtió la doctora Mariana Kamenetzky, médica endocrinóloga consultada por La Nación.

Entre los efectos secundarios más frecuentes figuran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. También se aconseja precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis o problemas tiroideos.

Los profesionales insisten en que el uso de semaglutida debe formar parte de un plan integral de tratamiento, que incluya cambios sostenidos en la alimentación, actividad física y seguimiento médico regular.

Un fenómeno global

Wegovy ya se comercializa en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, donde se convirtió en uno de los medicamentos más demandados del último año. En Argentina, su llegada se da tras el éxito de Ozempic, una formulación de la misma droga en menor dosis, inicialmente desarrollada para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Con esta nueva versión, el laboratorio busca diferenciar el uso médico del consumo estético, un tema que preocupa a las autoridades sanitarias por los riesgos de automedicación y desabastecimiento.