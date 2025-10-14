Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Wegovy, el “Ozempic recargado”, ya se vende en Argentina: precios, uso y advertencias médicas

Wegovy, el “Ozempic recargado”, ya se vende en Argentina: precios, uso y advertencias médicas
14 de Octubre de 2025 | 18:37

Escuchar esta nota

El medicamento inyectable Wegovy, conocido internacionalmente como el “Ozempic recargado”, ya está disponible en farmacias de la Argentina. Se trata de una nueva presentación de semaglutida 2,4 mg, aprobada por la ANMAT para el tratamiento de la obesidad o del sobrepeso asociado a comorbilidades, en combinación con dieta y actividad física.

Según confirmaron fuentes del sector farmacéutico, el fármaco —fabricado por el laboratorio Novo Nordisk— comenzó a distribuirse esta semana en farmacias de todo el país y se vende bajo receta médica. Su llegada generó gran expectativa, en medio del furor global por los medicamentos para adelgazar basados en semaglutida.

 

Indicaciones y mecanismo de acción

Wegovy está indicado para adultos con índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, o para quienes tienen un IMC entre 27 y 30 y padecen enfermedades asociadas, como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia. También puede indicarse en adolescentes desde los 12 años, bajo supervisión médica y con criterios específicos.

El medicamento actúa imitando una hormona intestinal (GLP-1) que reduce el apetito, retrasa el vaciamiento gástrico y mejora el control de la glucemia. De este modo, ayuda a los pacientes a disminuir la ingesta calórica y, en consecuencia, el peso corporal.

LE PUEDE INTERESAR

Santilli viene a La Plata: cumbre con el PRO y reunión con empresarios

LE PUEDE INTERESAR

"Contento con el peso", "dolarización" y "el candidato de extrema izquierda": las frases de Trump

Precio y disponibilidad

El valor del tratamiento mensual varía según la dosis y la farmacia. En las presentaciones más altas (2,4 mg), una caja con cuatro inyecciones prellenadas puede costar entre $650.000 y $700.000, mientras que las dosis iniciales o menores rondan los $350.000.

Desde el laboratorio informaron que se encuentran en proceso de acuerdos con obras sociales y prepagas para definir niveles de cobertura, aunque por el momento no está incluido en planes de descuento masivos.


Advertencias de los expertos

Especialistas en endocrinología y nutrición remarcan que Wegovy no debe utilizarse con fines estéticos ni sin control médico. “Es un tratamiento para una enfermedad crónica, no una solución rápida para bajar unos kilos”, advirtió la doctora Mariana Kamenetzky, médica endocrinóloga consultada por La Nación.

Entre los efectos secundarios más frecuentes figuran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. También se aconseja precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis o problemas tiroideos.

Los profesionales insisten en que el uso de semaglutida debe formar parte de un plan integral de tratamiento, que incluya cambios sostenidos en la alimentación, actividad física y seguimiento médico regular.

Un fenómeno global

Wegovy ya se comercializa en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, donde se convirtió en uno de los medicamentos más demandados del último año. En Argentina, su llegada se da tras el éxito de Ozempic, una formulación de la misma droga en menor dosis, inicialmente desarrollada para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Con esta nueva versión, el laboratorio busca diferenciar el uso médico del consumo estético, un tema que preocupa a las autoridades sanitarias por los riesgos de automedicación y desabastecimiento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV
Últimas noticias de Política y Economía

Santilli viene a La Plata: cumbre con el PRO y reunión con empresarios

"Contento con el peso", "dolarización" y "el candidato de extrema izquierda": las frases de Trump

Cumbre en Washington | Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

La reacción de los mercados: fuerte caída de las acciones y bonos tras los dichos de Donald Trump
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Policiales
El antecedente violento de los Hells Angels en Argentina: cruce con "Los Tehuelches" y "Dani La Muerte" malherido
Bomberos sofocaron un incendio en un galpón de Arturo Segui
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Deportes
En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV
Operativo de Aprevide en la previa del clásico: blanquearon las pintadas en el cruce de 1 y 60
Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia
En Fotos | Miguel Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte provincial
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Espectáculos
Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo
Nancy Pazos en guerra con Yanina Latorre: lapidario cruce
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla