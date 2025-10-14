Procesaron a un cirujano de La Plata tras la muerte de una paciente

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Tras la salida de Orfila, Fernando Zaniratto tomó las riendas y dirigió la práctica en Estancia Chica
Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza
Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses
VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"
Con Messi de titular, Argentina gana 2 a 0 ante Puerto Rico en Miami
Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia
Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas
Wegovy, el “Ozempic recargado”, ya se vende en Argentina: precios, uso y advertencias médicas
En Fotos | Miguel Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte provincial
Operativo de Aprevide en la previa del clásico: blanquearon las pintadas en el cruce de 1 y 60
Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
VIDEO. Avanzan con la renovación de la Avenida 60: "onda verde", asfalto, rambla y alumbrado
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Santilli viene a La Plata: cumbre con el PRO y reunión con empresarios
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
VIDEO. ¡Arde San Lorenzo! El presidente Moretti reapareció en la sede y se fue insultado en patrullero
Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
Se nornaliza: el Tren Roca completa el servicio entre La Plata y Constitución tras el accidente fatal
El FMI ahora cree que Argentina cerrará este año con un crecimiento económico menor al proyectado
Cómo realizar compras online seguras para el Día de la Madre: 6 consejos clave
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un cirujano de La Plata fue procesado por el delito de "homicidio culposo", tras la muerte de una paciente luego de una intervención médica. La resolución judicial marca un paso clave en una investigación que lleva más de un año, centrada en posibles fallas clínico-médicas y omisiones en el seguimiento postoperatorio.
El caso está vinculado al fallecimiento de María de los Ángeles Sabbatini, ocurrido el 3 de julio de 2024, luego de haber sido operada en el Hospital Italiano de La Plata por una intervención vinculada al tratamiento de un cáncer de pulmón.
La fiscal que lleva adelante la causa, Marita Scarpino, ordenó el procesamiento del médico. Según el dictamen fiscal, el profesional habría actuado con impericia y negligencia al no detectar ni tratar a tiempo una perforación esofágica posterior a la operación quirúrgica.
La acusación sostiene que los síntomas que precedieron al desenlace fatal fueron progresivos y advertidos por la paciente y su familia, pero no fueron atendidos ni registrados en la historia clínica como correspondía.
El procesamiento se apoya en pruebas tales como la historia clínica del Hospital Italiano, el informe de autopsia, testimonios del esposo de la víctima y sus hijos, así como dictámenes periciales que apuntan a incongruencias en el manejo médico postoperatorio.
De acuerdo a la requisitoria de la fiscal María Scarpino, “surgen elementos suficientes e indicios vehementes para determinar que el día 29 de mayo de 2024, en horas de la mañana, María de los Ángeles Sabbatini ingresó al Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, sito en calle 51 entre 29 y 30 de esta ciudad, para una cirugía programada -por presentar cáncer de pulmón-, la cual fue llevada a cabo por un profesional médico de sexo masculino”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"
“Finalizada la cirugía, la paciente permaneció en la UTI hasta el día 30 de mayo de 2024, en que dicho profesional decide trasladarla a una sala y, en forma imperita, subdiagnosticando las patologías que aquejaban a la paciente -las cuales le fueron puestas en conocimiento en reiteradas oportunidades por la propia paciente y por sus familiares-, no llevó a cabo la instauración de un tratamiento adecuado ni la transcripción en la Historia Clínica de las conductas médicas a seguir en la evolución de la paciente”, agregó.
Asimismo se indicó que “ello impidió detectar tempranamente la perforación esofágica que padecía, cuyos síntomas fueron progresivos y pasaron desapercibidos por el profesional encargado de la supervisión postoperatoria. Ante la signosintomatología que la paciente presentaba, no tomó las conductas médicas necesarias para determinar el diagnóstico en forma precoz, lo que desencadenó en el fallecimiento de la paciente con fecha 3 de julio de 2024”.
Por eso decidió hacer el llamado a audiencia para el próximo 14 de octubre a las 9 de la mañana. Se trata de Diego Santín, para quien ordenaron la extracción de un juego de fichas dactilares.
Se supo que la denuncia que impulsó la pesquisa fue radicada por el marido de la víctima, Esteban Scheiner. Y que encontró en el informe forense su principal basamento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí