Ocurrió en pleno día, a las 14 horas de este viernes, frente a uno de los pulmones más concurridos de La Plata. En 50 entre 23 y 24, mientras la vida del barrio seguía su ritmo habitual, tres delincuentes jóvenes ejecutaron un robo milimétrico: 25 segundos exactos tardaron en llevarse una moto estacionada, una Rouser 200, sin que nadie pudiera hacer nada.

El video que registró toda la secuencia —y que ya circula entre vecinos con bronca acumulada— muestra cómo los ladrones se organizan en silencio, casi como si ensayaran una coreografía ajena al mediodía agitado de la zona. Uno vigila, otro manipula la moto, el tercero coordina la salida. En menos de medio minuto, la calle vuelve a quedar vacía, como si nada hubiera pasado.

La víctima es un peluquero de la zona, que había dejado la moto estacionada mientras subía a un edificio cercano para atender a una clienta particular. Apenas unos minutos después, cuando bajó, ya no había rastro de su vehículo.

En la cuadra, la indignación se mezcla con resignación. “Es un segundo”, se escucha decir a uno de los comerciantes que vio el video. “Acá ya no importa si es de día o de noche”. Frente al Parque San Martín, donde decenas de personas pasan todos los días, el robo dejó una sensación de desprotección que se repite en distintos sectores del casco urbano.

Los vecinos aseguran que los hechos se multiplican y reclaman más presencia policial. “Esto fue a plena luz del día, sin capucha y sin miedo. Si eso no dice todo…”, comentó un frentista mientras señalaba el lugar exacto donde la moto estuvo estacionada minutos antes del golpe.

La denuncia ya fue radicada y se analizan cámaras de seguridad cercanas para intentar identificar a la banda, que —a juzgar por la rapidez y la coordinación— no sería nueva en este tipo de robos exprés.