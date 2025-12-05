Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”

Desde una foto de L-Gante con Wanda en la Torre Eiffel, el músico señaló su pasado humilde y las comparó con las experiencias que vivió gracias a su carrera.

Así, en la conversación con Mario Pergolini se tocó la percepción pública que rodea a L-Gante, en especial la fama de “mujeriego” que suele acompañarlo en medios y redes.

Entonces, el músico señaló: “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”.

En la charla, L-Gante compartió anécdotas recientes, marcadas por viajes, fotografías y experiencias junto a Wanda Nara. Una de ellas fue una foto de L-Gante junto a Wanda en la Torre Eiffel.

Allí, el artista contrastó su presente con su pasado: “No te imaginas de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...“, comparó.

Por último, al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso”, señaló el músico.