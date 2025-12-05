La Plata: una mujer fue baleada en medio de un conflicto por usurpación



Un grave episodio de violencia se registró este viernes por la mañana en 52 entre 158 y 159, en Los Hornos, donde una mujer resultó herida de bala en el marco de un conflicto vecinal por la presunta usurpación de una vivienda y un terreno. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios con un disparo en un hombro y permanece bajo asistencia médica.

Según relataron vecinos, desde hace dos semanas un grupo de personas —a quienes además señalan por presunta venta de drogas— intentaría ocupar terrenos y una casa de la zona. Aunque inicialmente lograron expulsarlos, denunciaron que los implicados regresaron en las últimas horas y que este viernes, cerca de las 11, volvieron a ingresar a la vivienda cuando adentro se encontraba sola una joven.

Los residentes aseguraron que hicieron reiterados llamados al 911, pero que no obtuvieron una respuesta inmediata. “Desde la mañana venimos pidiendo apoyo policial y nadie llegó. Solo aparecieron después del disparo. No hacía falta que una persona casi pierda la vida”, lamentaron.

La mujer baleada sería una vecina del barrio que intentó impedir el avance de los usurpadores. Tras el ataque, se montó un operativo policial y se inició una investigación para identificar y detener a los agresores, quienes —según los testimonios— continúan prófugos.

Los habitantes del barrio expresaron temor y exigieron presencia policial permanente ante la escalada de violencia: “No sabemos con qué nos vamos a encontrar al regresar a casa. Necesitamos seguridad”, reclamaron.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno, que aguarda nuevas medidas en las próximas horas.