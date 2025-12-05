ATE anunció un paro nacional y movilización, con impacto en La Plata: cuándo será la huelga

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio más combativo contra el gobierno del presidente, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre. Se trata de una medida a la cual ATE Provincia de Buenos Aires anunció que se plegará, por lo que tendrá impacto en La Plata.

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación. "Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar. En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".

El dirigente agregó que experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 “fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que “el período de mayor creación de empleo registrado en Argentina fue entre 2002 y 2011/12, cuando regía la doble indemnización”.

El paro había sido votado por unanimidad en el Confederal de ATE realizado el 27 de noviembre en San Luis, y finalmente se adelantó para coincidir con el probable ingreso del proyecto de reforma laboral al Congreso. Cada provincia definirá sus propias modalidades de protesta, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se dispusieron retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 hs para confluir en la movilización.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los dirigentes bonaerenses expresaron que se plegarán a la movida.

Cabe destacar que entre los organismos que el Gobierno tendría en la mira para aplicar el recorte del 10% figuran la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.