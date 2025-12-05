En VIVO | La ceremonia del sorteo del Mundial 2026: Argentina encabezará el grupo J y Austria será uno de los rivales
Los 12 clásicos platenses que se jugaron en diciembre: el que se jugó un día 8 y uno histórico
Judiciales se sumaron al pedido de estatales por "reabrir urgente" las paritarias
ATE anunció un paro nacional y movilización, con impacto en La Plata: cuándo será la huelga
En medio de la violenta ola de inseguridad, La Plata suma 40 patrulleros
Así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Crisis en el transporte platense: un juez restituyó al presidente de Nueve de Julio tras un intento de golpe
Colapinto, 10° y 19° en las pruebas libres del Gran Premio de Abu Dabi
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vidas
Otro comerciante de La Plata blanco de la delincuencia: una hora de terror
Reforma laboral: el proyecto completo y los detalles de los puntos clave
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
Escuchar esta nota
La Municipalidad detalló de qué manera operarán el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios durante la jornada.
Con motivo del feriado nacional de este lunes 8 de diciembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada.
El Municipio precisó que la recolección de residuos será normal y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.
Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.
Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.
A su vez, el Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 20:00.
