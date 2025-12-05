Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

La Ciudad

Así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes 8 de diciembre de 2025

Así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes 8 de diciembre de 2025
5 de Diciembre de 2025 | 14:42

Escuchar esta nota

 
La Municipalidad detalló de qué manera operarán el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios durante la jornada.

Con motivo del feriado nacional de este lunes 8 de diciembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada.

El Municipio precisó que la recolección de residuos será normal y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00. 

A su vez, el Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 20:00.

