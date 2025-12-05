La situación alimentaria en el Gran La Plata llegó a un punto crítico y encendió señales de alarma entre organizaciones sociales y equipos técnicos. Un nuevo relevamiento de la Universidad Nacional de La Plata muestra un deterioro vertiginoso en comedores, merenderos y ollas populares a lo largo de 2025.

La Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata fue escenario esta mañana de la presentación del nuevo Informe sobre la situación de los Comedores, Merenderos y Ollas Populares de la región elaborado por el Consejo Social de la UNLP.

Se trata de un análisis elaborado por equipos de investigación UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios, bajo la coordinación de la secretaría de Redes en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas sobre la base de comedores, merenderos y ollas populares dependientes de Organizaciones Sociales que integran el Consejo Social de la UNLP.

El presente informe surge de la preocupación manifestada por las organizaciones sociales frente a la creciente demanda de alimentos que reciben en los barrios del Gran La Plata, y a la necesidad de dar cuenta de la situación con la finalidad de aportar a la generación de políticas públicas que la aborden integralmente.

El objetivo del informe -indicaron- es proporcionar un insumo con el fin de contribuir a la identificación de las principales problemáticas alimentarias de la región, como así también, para el diseño y la puesta en marcha de políticas sociales.

Los primeros resultados del relevamiento muestran cómo funcionan hoy los espacios comunitarios que brindan comida. En ese punto, se indica que "la mayoría de los Sitios de Distribución de Alimentos (SDA) –90%– ofrece viandas para consumo domiciliario, más de un 34% distribuye productos sin elaborar y el 16% brinda comida elaborada para consumir en el local". Además, "en más del 35% de los SDA se da una combinación de modalidades".

En cuanto a qué comidas ofrecen, el informe indica que "la merienda es el servicio que se ofrece en mayor medida –75,4%–, seguido por la cena –49,2%– y el almuerzo –47,5%". También añade que "36,1% brinda almuerzo y merienda, 34,4% merienda y cena y el 8,2% almuerzo y cena".

El relevamiento también preguntó qué insumos faltan y los espacios señalaron como primera carencia al aceite (65,6%), seguido por el azúcar (50,8%) y luego carnes y verduras (36,1%). Más atrás quedaron arroz y harina de trigo (29,5%) y fideos y puré de tomate (24,6%). El informe explica que "la centralidad de estos alimentos evidencia una profundización de las limitaciones detectadas en el relevamiento 2024", lo que significa que los insumos básicos son cada vez más escasos y esto compromete la posibilidad de garantizar "aportes nutricionales mínimos". A esto se suma la demanda de lácteos (32,8 %), frutas (29,5 %), verduras (29,2 %), condimentos (24,6 %) y carnes (23%), todos alimentos esenciales cuya ausencia genera "déficits significativos en macro y micronutrientes". Además, "más del 76,7% señaló cambios y en casi la totalidad ese cambio tuvo un carácter negativo" principalmente por menor variedad y cantidad de alimentos, lo que obligó incluso a "diluir algunos productos más de lo recomendado".

El informe también detalla cómo se organizan los equipos de trabajo. La mayoría de los comedores funcionan con entre seis y diez trabajadores (47,5%), mientras que 31,1% tiene hasta cinco personas y 21,3% más de diez. La mayoría de esos equipos está remunerada: 45,9% de la muestra recibe retribución en todos los puestos, mientras que 24,6% solo en algunos y 8,2% no tiene ningún trabajador pago.

