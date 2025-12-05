Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026
La investigación por las maniobras financieras de Sur Finanzas sumó un giro inesperado y encendió una fuerte interna en la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Federico Villena presentó una denuncia penal contra la fiscal Cecilia Incardona, a quien acusa de amenazas, irregularidades y de intentar manipular el expediente para que no quedara bajo su jurisdicción.
La presentación del magistrado profundiza el conflicto dentro del fuero justo cuando la causa avanza sobre un entramado económico que mezcla finanzas informales, representantes del fútbol, dirigentes y flujos de dinero vinculados al ecosistema de la AFA.
Qué investiga la causa Sur Finanzas
El expediente se inició a partir de una denuncia de ARCA, que detectó movimientos irregulares en Sur Finanzas, una empresa que habría operado como intermediaria en transferencias de fondos provenientes de aportes privados, agentes, financieras y actores del fútbol profesional.
Según los documentos analizados por los investigadores, Sur Finanzas habría funcionado como un canal de pagos para dirigentes y operadores vinculados al deporte, con transferencias que incluían: movimientos de representantes y agentes, operaciones conectadas a clubes profesionales, pagos privados vinculados al mercado futbolístico.
En ese circuito aparece también la AFA, aunque no está formalmente investigada como institución. Lo que se analiza son operaciones realizadas por terceros que movían o administraban dinero vinculado —de manera directa o indirecta— a actividades oficiales y no oficiales del fútbol argentino.
Para reconstruir ese flujo financiero, Incardona impulsó medidas de prueba que incluyeron pedidos a entidades bancarias, requerimientos a la UIF, AFIP y Banco Central, análisis de reportes de operaciones sospechosas y el relevamiento de sociedades relacionadas con dirigentes deportivos.
El conflicto: el pedido de la fiscal y la reacción del juez
Aunque la fiscal avanzó con medidas, también dictaminó que la causa no debía quedar en manos de Villena y solicitó que fuera derivada al juzgado subrogado por Luis Armella.
Sin embargo, tras el sorteo, la Cámara Federal de La Plata confirmó que el expediente quedara bajo la órbita de Villena.
Para el juez, ese pedido formó parte de una maniobra irregular destinada a desplazarlo y direccionar la causa hacia otro despacho. Por eso presentó una denuncia penal contra Incardona con críticas inusualmente duras.
Los textuales más fuertes de Villena
Villena sostiene que la fiscal actuó desde el inicio para evitar que la causa quedara en su juzgado: “No hace falta un análisis complejo ni una especial agudeza para concluir que desde el minuto cero (…) no hizo otra cosa que especular y manipular (…) para que el expediente no tramitase en el Juzgado a mi cargo”.
El juez también acusa a la fiscal de intentar direccionar el expediente: “Lo intentó por todos los medios, pero el azar del sorteo evitó el fórum shopping buscado por la representante del Ministerio Público Fiscal. Ello, sin duda, es de una gravedad institucional inaudita”.
Y cuestiona que Incardona haya iniciado una investigación preliminar: “Puede verse claramente su accionar irregular, primero, dándole el trámite de una investigación preliminar a una denuncia que no lo ameritaba, con la excusa de la falta de documentación respaldatoria, cuestión que podría haberse resuelto con un correo electrónico”.
