Crisis en el transporte platense: un juez restituyó al presidente de Nueve de Julio tras un intento de golpe

La medida cautelar favoreció al titular original de la firma, tras un violento episodio interno en noviembre. El caso ya abrió una causa penal con posibles allanamientos
La Justicia de La Plata dispuso la reincorporación del presidente de la empresa de transporte Nueve de Julio S.A.T., en medio de un escándalo interno que generó fuerte tensión en el sector y que coincidió con la discusión de los nuevos pliegos de licitación del sistema de colectivos en el Concejo Deliberante.
La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, que habilitó una medida cautelar para volver a colocar en funciones al titular original de la firma. La presentación judicial había sido realizada por los abogados Pablo Grillo Ciocchini y Marcelo Peña, quienes denunciaron que un grupo de socios —junto a personas ajenas a la compañía— había impulsado su apartamiento de manera irregular.
De acuerdo con la denuncia, el episodio incluyó agresiones físicas, amenazas y situaciones de violencia que excedieron cualquier conflicto societario habitual. El desplazamiento, según sostienen desde el entorno del presidente, no habría respondido a diferencias de gestión —que venía siendo aprobada en las últimas asambleas— sino a una maniobra destinada a forzar un recambio de conducción.
En el expediente se menciona, además, la presunta participación de actores vinculados al mundo del transporte y de una persona identificada como Gabriel Cassinotti, quien cuenta con antecedentes judiciales. La hipótesis que se investiga es que se habría intentado tomar el control de la empresa de manera ilegítima.
El conflicto escaló a tal punto que también intervino la Justicia Penal, donde se analiza una posible asociación ilícita. Las denuncias impulsadas por Peña incluyen pedidos de cruces telefónicos entre funcionarios, abogados y empresarios, así como eventuales allanamientos y medidas de coerción.
El caso se desarrolla en un momento especialmente sensible para el sector del transporte local, ya que el Concejo Deliberante debate el pliego de bases y condiciones que definirá la futura licitación del sistema de colectivos en La Plata, un proceso que despierta fuertes intereses empresariales y políticos.
