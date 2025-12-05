La Plata suma 40 patrulleros en medio de la violenta ola de inseguridad

En medio de la creciente y violenta ola de inseguridad que golpea a los vecinos platenses, La Plata suma 40 vehículos para uso policial, con el objetivo de seguir ampliando y mejorando el despliegue territorial de las fuerzas provinciales en los barrios.

La incorporación de los nuevos patrulleros —20 camionetas Ford Ranger y 20 automóviles Fiat Cronos— se concretó gracias a la firma del Convenio de Asistencia en Seguridad con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual el Municipio local accedió a las primeras cuotas del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad.

Este fondo, enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Bonaerense, está específicamente diseñado para la adquisición de vehículos, infraestructura y equipamiento, con el objetivo de optimizar la prevención y el control del delito a nivel local.

Las nuevas unidades se suman a otra decena de patrullas entregadas en comodato y con fondos propios a la Policía Bonaerense el pasado mes de abril, ampliando el parque automotor de las fuerzas y fortaleciendo el esquema integral de seguridad ciudadana.

Cabe destacar que el intendente de La Plata, Julio Alak, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, encabezaron este viernes la entrega de los patrulleros, que se llevó a cabo en la Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal.

“Quiero destacar que esto es producto del trabajo conjunto, codo a codo, que realizamos desde el primer día, Municipalidad de La Plata y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con un gobernador que respalda absolutamente las políticas públicas nobles en esta ciudad”, sostuvo el intendente platense, y adelantó la presentación del Plan Municipal de Seguridad 2026.

En ese marco, Kicillof destacó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente”. “Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses”, añadió.

“En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial”, explicó el gobernador, y agregó: “Transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte, Alonso manifestó que “hay una decisión política en el Municipio de La Plata que tiene que ver con cuidar al vecino, que va mucho más allá del trabajo de los patrulleros” y enfatizó: “La seguridad es algo que construimos entre todos”. Además, recalcó: “Hemos bajado todas las estadísticas delictivas en La Plata; todas las áreas están haciendo un trabajo muy importante a partir del cual hemos desmantelado organizaciones criminales que hoy están en la cárcel, y eso tiene que ver con la decisión del intendente de acompañarnos”.

De este modo, la gestión del intendente Alak culmina el año 2025 con la renovación y ampliación de la flota operativa, incorporando nuevas unidades destinadas a reforzar las tareas de prevención y respuesta en todo el Partido.