Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario por fin de año

Empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario por fin de año
5 de Diciembre de 2025 | 20:04

Escuchar esta nota

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con las principales cadenas de supermercados del país para la entrega de un bono extraordinario de fin de año por un monto de $170.000 pesos para todos los trabajadores del sector.

El acuerdo, impulsado por el Secretario General de Faecys, Armando Cavalieri, fue sellado con los representantes de empresas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día %, entre otras cadenas minoristas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según informó la Federación, la suma extraordinaria busca “acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo”.

La Faecys destacó que la consecución de este bono fue producto de “un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes”, en línea con el compromiso de sostener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
Últimas noticias de Política y Economía

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Sesiones extraordinarias: confirmaron qué temas se tratarán en el Congreso en diciembre y febrero

Tandil será sede de la séptima exposición especial de autos Fiat 600 este fin de semana

Ramallo presentó los resultados de la primera etapa del Programa MUNA
Policiales
Video | Le robó a menores en el Bosque y fue detenido frente a UNO
VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"
Robos y destrozos en el jardín de La Plata que funciona con containers
Detuvieron a un delincuente armado en pleno centro de La Plata tras intentar asaltar un comercio
La Plata: una mujer fue baleada en medio de un conflicto por usurpación
Información General
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Deportes
Atención Triperos: canje, bono voluntario y todo lo que tienen que saber los hinchas del Lobo para el clásico
VIDEO.- Faltan menos de tres días para el clásico que paraliza a La Plata: así se siente en las calles
"Hasta 2030": Tapia confirmó que negocian la renovación de Scaloni
Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026
Colapinto: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla