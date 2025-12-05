Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detuvieron a un delincuente armado en pleno centro de La Plata tras intentar asaltar un comercio
5 de Diciembre de 2025 | 16:16

Un hombre fue detenido este viernes en el centro de La Plata luego de intentar cometer un robo armado en un comercio. El episodio ocurrió pasadas las 9.30 en 8 y 54, uno de los puntos más transitados de la ciudad, cuando agentes que patrullaban el microcentro advirtieron maniobras sospechosas.

Según fuentes policiales, el implicado trató de sustraer mercadería de un autoservicio y amenazó a los empleados con un arma, que más tarde se comprobó que era una réplica. Tras un breve operativo, los oficiales lograron reducirlo y esposarlo en la vereda, ante la mirada de numerosos peatones.

Durante la requisa, los uniformados encontraron en su bolso varias bebidas alcohólicas robadas, que fueron devueltas al local afectado. El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La Fiscalía N° 5, a cargo de Juan Menucci, interviene en la investigación y analiza cámaras de seguridad de la zona para determinar el recorrido previo del sospechoso y establecer si estuvo involucrado en otros hechos.

