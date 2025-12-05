Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Política y Economía

Más gremios se suman al pedido de reabrir urgente las paritarias

Tras la aprobación de Ley de Financiamiento

Más gremios se suman al pedido de reabrir urgente las paritarias
5 de Diciembre de 2025 | 10:32

Escuchar esta nota

Luego que el gobernador Axel Kicillof lograra que la Legislatura bonaerense aprobara la Ley de Financiamiento que lo habilita a la toma de deuda, más gremios salieron a pedir que se reanudara la negociación paritaria.

Después que se conociera el requerimiento de ATE, ahora es el turno de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), a través de una nota presentada en el ministerio de Trabajo.

En ese sentido, solicitaron "la continuidad urgente de la negociación paritaria correspondiente a la Ley Nº10.430". "En la última audiencia expusimos detalladamente los puntos que consideramos urgentes y necesarios para que sean incorporados en la propuesta salarial", señala el texto presentado, en el que sesñalan que "con la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento, entendemos que están dadas las condiciones para retomar, profundizar y avanzar en la recomposición salarial que las trabajadoras y los trabajadores del sector necesitan".

Ayer, desde ATE pidieron que la Provincia "reabra la discusión de la mesa de negociación colectiva de la administración pública, con el objetivo de dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025, en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de las y los trabajadores estatales".

En ese sentido, el secretario General de ATE Provincia, Claudio Arévalo, precisó que “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento. Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: el proyecto completo y los detalles de los puntos clave

ATE anunció un paro nacional y movilización, con impacto en La Plata: cuándo será la huelga

El elogio de Milei a Caputo tras el anuncio: "El mejor de todos los tiempos"

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Policiales
En medio de la violenta ola de inseguridad, La Plata suma 40 patrulleros
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante de La Plata blanco de la delincuencia: una hora de terror
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Deportes
Hoy comienzan las finales de la Primera División del vóley femenino de ARVA
A vos te hice a un gol, a vos ni te conozco: contra qué posibles rivales nunca jugó Argentina
Los 12 clásicos platenses que se jugaron en diciembre: el que se jugó un día 8 y uno histórico
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla