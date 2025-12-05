Más gremios se suman al pedido de reabrir urgente las paritarias

Luego que el gobernador Axel Kicillof lograra que la Legislatura bonaerense aprobara la Ley de Financiamiento que lo habilita a la toma de deuda, más gremios salieron a pedir que se reanudara la negociación paritaria.

Después que se conociera el requerimiento de ATE, ahora es el turno de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), a través de una nota presentada en el ministerio de Trabajo.

En ese sentido, solicitaron "la continuidad urgente de la negociación paritaria correspondiente a la Ley Nº10.430". "En la última audiencia expusimos detalladamente los puntos que consideramos urgentes y necesarios para que sean incorporados en la propuesta salarial", señala el texto presentado, en el que sesñalan que "con la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento, entendemos que están dadas las condiciones para retomar, profundizar y avanzar en la recomposición salarial que las trabajadoras y los trabajadores del sector necesitan".

Ayer, desde ATE pidieron que la Provincia "reabra la discusión de la mesa de negociación colectiva de la administración pública, con el objetivo de dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025, en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de las y los trabajadores estatales".

En ese sentido, el secretario General de ATE Provincia, Claudio Arévalo, precisó que “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento. Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.