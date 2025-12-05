Robos y destrozos en el jardín de La Plata que funciona con containers

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026
Padres y vecinos de Altos de San Lorenzo volvieron a exigir soluciones urgentes para el Jardín de Infantes N° 912 “Ricardo Gutiérrez”, ubicado en 77 entre 131 y 132, donde las obras comenzaron en 2018 y aún no fueron finalizadas. Por esa razón, desde hace años los niños tienen clases en contenedores de chapa instalados en el patio de la Escuela Primaria N° 62.
La situación se agravó en los últimos días: la institución sufrió dos hechos delictivos durante la madrugada, que provocaron destrozos, robos y la interrupción del normal dictado de clases.
Según contaron vecinos, los delincuentes intentaron llevarse los aires acondicionados de dos salas, se apropiaron de parte de la instalación eléctrica, rompieron puertas y robaron anafes, pavas eléctricas y materiales de los chicos. “Pasó todo en dos noches seguidas”, señalaron.
Además del daño material, el robo de los aires condiciona la continuidad de las clases. “Sin los aires, en los contenedores de chapa los nenes se cocinan”, explicaron los familiares, quienes advirtieron que la situación es insostenible y que no descartan nuevas suspensiones.
Los padres reclaman respuestas urgentes y medidas que permitan garantizar condiciones mínimas: “Los nenes se merecen un jardín digno, que puedan jugar”, remarcaron.
Como solución inmediata, pidieron al menos la instalación de medias sombras sobre los techos de los contenedores para reducir la temperatura y permitir que las jornadas educativas puedan llevarse adelante con seguridad.
