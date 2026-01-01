Viral | El lobo marino que se enojó y echó a todos del agua en Mar del Plata

Un episodio de tensión se vivió en una playa de la zona norte de Mar del Plata, cuando un lobo marino irrumpió en el mar y generó momentos de pánico entre los bañistas. El animal, que aparentemente defendía su territorio, mostró una actitud agresiva y alteró la tranquilidad de quienes disfrutaban de una jornada de playa.

El hecho ocurrió en la playa Bahía Bonita y fue registrado por varios turistas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se puede observar cómo el lobo marino se aproxima de manera intimidante a una mujer que se encontraba dentro del agua.

A pesar de que la bañista intentó salir rápidamente del mar, el animal avanzó emitiendo fuertes gruñidos, similares a ladridos, y llegó a quedar a escasos centímetros de alcanzarla. En el video también se escucha el grito desesperado de la mujer, lo que da cuenta del peligro y el temor vivido en ese momento.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no se registraron personas heridas, aunque el episodio generó preocupación entre los presentes. Especialistas recuerdan la importancia de mantener distancia con la fauna marina y respetar su espacio natural para evitar este tipo de situaciones.