Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos

   

La hija de Maru Botana marcó tendencia durante sus vacaciones en Punta del Este: las fotos
1 de Enero de 2026 | 11:31

Escuchar esta nota

En esta temporada 2025, una de las figuras que más miradas acaparó fue la hija de la reconocida cocinera, quien disfruta de unos días de descanso en la costa uruguaya mientras consolida su perfil como influencer y referente de estilo.

Con apenas 20 años, Sofía comparte a diario con sus seguidores de Instagram los looks que elige para la playa y los eventos más exclusivos de Punta del Este. Entre postales de sol y relax, una de sus últimas publicaciones la mostró recostada sobre un camastro, luciendo una bikini estampada cuadrillé en tonos marrones.

Fiel a un estilo descontracturado, la joven posó al natural, sin maquillaje y con el pelo recogido en un rodete tirante. Para elevar el look, apostó por joyería de aros dorados en forma de gota, pulseras con anillos a juego y un collar de plata con dije.

Las vacaciones no son solo sinónimo de mar y arena, ya que Solá también se muestra activa en el circuito social esteño, muchas veces acompañada por su madre. Juntas asistieron al lanzamiento de la colección verano 2026 de Anushka Elliot en José Ignacio.

