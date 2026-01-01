Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

La Plata comenzó el 2026 marcada por una nueva tragedia en las calles. En esta madrugada del 1° de enero, un accidente de tránsito en Abasto dejó como saldo la muerte de un motociclista, convirtiéndose en el primer siniestro fatal del año. En 2025 las víctimas de tránsito llegaron a un total de 80 en la Región.

El accidente ocurrió alrededor de las primeras horas del nuevo año, en el cruce de avenida 520 y 209, cuando dos motocicletas colisionaron de frente. Producto del violento impacto, uno de los conductores -que se desplazaba a bordo de una Motomel Blitz negra- perdió la vida en el acto, según informaron fuentes policiales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima fatal, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al arribar los servicios de emergencia. Las tareas de peritaje quedaron a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, que caratuló la causa como homicidio culposo mientras avanza la investigación para reconstruir cómo sucedió el siniestro.

En la otra moto, una Zanella ZB 150 conducida por una mujer de 28 años oriunda de la zona, la pasajera sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

Este trágico hecho se suma a un 2025 que había marcado cifras alarmantes en materia de siniestros viales: según datos recopilados por El Día, durante el año pasado se registraron 80 muertes por accidentes de tránsito en la Región, con una fuerte incidencia de motocicletas entre las víctimas.

El mismo cruce de avenida 520 con otra ruta en Abasto ya había sido escenario de otra tragedia en enero de 2023, cuando un automovilista atropelló y mató a un ciclista de 55 años en esa zona, destacando la persistente peligrosidad en ciertos puntos de la Región.