Ivana y Benicio, los primeros bebés del 2026 nacidos en La Plata: sus historias

Mientras muchos terminaban de celebrar el inicio del año, este jueves 1ro de enero en los hospitales de La Plata estaban en guardia ante cualquier emergencia. Y de madrugada llegaron buenas noticias porque se realizaron dos partos que finalizaron con el nacimientos de los primeros bebés del 2026.

El primero ocurrió a las 4:24 en el San Roque de Gonnet. "Recibimos a Benicio Felipe con la alegría de su madre Gabriela y su papá Facundo", aseguraron los médicos que realizaron el procedimiento.

Contaron que el pequeño pesó 3,750 kg y se encontraba en perfecto estado de salud, al igual que su mamá. El personal de guardia del servicio de Tocoginecología que acompañó el parto estuvo conformado por la Dra. Valentina Tacchini, Dra Agustina Fernández Mastropierro, Lic. María Inés Huarte, Dra Lucía Lazarte, Dra Carina Huth, Lic. Girometti y Lic. Ignacio Sanz.

Por otro lado, horas después en el Hospital San Martín nació Ivana Jazmín. Fue a las 7:43 y la bebé pesó 2,400 kg. La madre cursaba un embarazo de 36,3 semanas y todo salió "perfecto", aseguraron en diálogo con EL DIA.

El equipo médico que atendió el parto estaba compuesto por Florencio Cao, Tomás Sau y Martina Tarling, acompañados por Mauricio Lauquen, personal de Neonatología del Policlínico.