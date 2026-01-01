Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La pirotecnia causó tres incendios en La Plata y los Bomberos tuvieron un inicio de año movido

La pirotecnia causó tres incendios en La Plata y los Bomberos tuvieron un inicio de año movido
1 de Enero de 2026 | 10:21

Escuchar esta nota

Los Bomberos de Arturo Seguí tuvieron un inicio de año movido. Es que tuvieron que prender las sirenas tres veces durante las primeras horas de 2026 debido al uso de pirotecnia.

Según informaron, cuándo tan solo habían transcurrido 15 minutos del  año nuevo, un incendio de campos encendió las alarmas. Aseguraron que el fuego se originó producto de la caída de material pirotécnico al pastizal, lo que motivó que una dotación de los bomberos voluntarios de esa localidad se desplazara hasta el lugar.

Todo ocurrió en un descampado de 429 y 140, en el barrio El Rincón, donde se vivieron momentos de tensión y dramatismo. Por fortuna, y el rápido accionar del personal, el foco ígneo no se expandió, por lo que la situación quedó resuelta en un breve lapso de tiempo.

En tanto, cuando los efectivos regresaban a su base, fueron alertados por otro incendio. En este caso se trató de una vivienda de 135 y 418, hasta dónde llegaron los bomberos para encontrarse con las llamas que debieron combatir y afectaron una glorieta y el cerco perimetral de la casa. En este caso el trabajo del personal de Arturo Seguí tardó menos de 20 minutos.

Pero eso no fue todo porque hubo un tercer siniestro. El mismo tuvo lugar a las 5 de la mañana en diagonal 144 y 414 bis. Allí ardió una palmera ubicada en una plazoleta.

Se indicó que en todos los casos no hubo que lamentar heridos y que todos fueron causados por el uso de pirotecnia.

