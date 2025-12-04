Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
4 de Diciembre de 2025 | 16:24

Escuchar esta nota

La cantante Tini Stoessel compartió un carretel con imágenes de sus días en Miami, rodeada de amigos y acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. Con emojis de caracoles de mar y corales, la artista se mostró luciendo un colorido bikini que abraza sus curvas. 

La estrella argentina dio una pequeña señal de lo que está cocinando en Miami: en una de las imágenes, fue vista saliendo de su tráiler de maquillaje. Esto confirma lo que todos sospechan: un nuevo videoclip está en camino.

También, compartió significativos momentos en familia, como la celebración del cumpleaños de su padre Alejandro Stoessel, el pasado 26 de noviembre. La pareja convive en una lujosa mansión ubicada en Miami Shores, una zona residencial de Miami-Dade, y su valor se reportó cercano a los 3.7 millones de dólares.

El romántico gesto de Rodrigo de Paul 

Tini también compartió una imagen de un regalo que le dejó el futbolista en la mansión que comparten. La pareja atraviesa un gran momento en su relación, con rumores de casamiento en puerta.

“Porque mis días con vos son más lindos! Gracias. Te amo”, indicaba el mensaje escrito de puño y letra que le habría dejado su pareja, Rodrigo de Paul, acompañado de una rosa roja.

