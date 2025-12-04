Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Retención de tareas en tres líneas de micro de La Plata por falta de pago: usuarios varados y paradas llenas
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
La cantante Tini Stoessel compartió un carretel con imágenes de sus días en Miami, rodeada de amigos y acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. Con emojis de caracoles de mar y corales, la artista se mostró luciendo un colorido bikini que abraza sus curvas.
La estrella argentina dio una pequeña señal de lo que está cocinando en Miami: en una de las imágenes, fue vista saliendo de su tráiler de maquillaje. Esto confirma lo que todos sospechan: un nuevo videoclip está en camino.
También, compartió significativos momentos en familia, como la celebración del cumpleaños de su padre Alejandro Stoessel, el pasado 26 de noviembre. La pareja convive en una lujosa mansión ubicada en Miami Shores, una zona residencial de Miami-Dade, y su valor se reportó cercano a los 3.7 millones de dólares.
Tini también compartió una imagen de un regalo que le dejó el futbolista en la mansión que comparten. La pareja atraviesa un gran momento en su relación, con rumores de casamiento en puerta.
“Porque mis días con vos son más lindos! Gracias. Te amo”, indicaba el mensaje escrito de puño y letra que le habría dejado su pareja, Rodrigo de Paul, acompañado de una rosa roja.
