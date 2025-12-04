Murió una joven de 20 años por la caída de un andamio en Villa Devoto

Una joven de 20 años murió esta tarde como consecuencia de la caída de un andamio de una obra en construcción. El golpe impactó sobre la cabeza de la víctima, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según el parte policial, el hecho se alertó en base a un llamado al 911, donde se informó sobre una mujer desvanecida en la Avenida Chivilcoy a la altura 3600.

En la emergencia, se informó que la víctima recibió el impacto de la estructura de la obra en construcción y allí se constató la situación, así como también se identificó a la damnificada, además de constatarse la edad y el deceso como producto del incidente.

El SAME trabajó en el lugar y confirmó el fallecimiento de la joven, asimismo, el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 que labró actuaciones bajo el cargo de homicidio culposo. El arquitecto encargado de la obra es un hombre de 79 años y quedó imputado.